Mercedes-Benz готовится к возможному закрытию немецких заводов из-за высоких затрат на производство.

Немецкий премиальный автопроизводитель Mercedes-Benz останавливает все дальнейшие инвестиции в свои заводы на территории Германии и рассматривает вариант закрытия производственных площадок из-за слишком высокой стоимости производства в стране. Об этом говорится во внутреннем обращении руководства к работникам компании от 12 ноября.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Решение заморозить инвестиции приняли из-за того, что менеджмент не смог договориться с производственным советом и профсоюзами по сокращению расходов на оплату труда. Руководитель производства Mercedes-Benz Михаэль Шибе в интервью корпоративному порталу подтвердил совместное решение правления прекратить вложения в немецкие локации.

Еще в сентябре он предупреждал персонал, что без прогресса в экономии средств в Германии могут закрыть два завода, а теперь член правления Бритта Зеегер отметила в обращении, что компания вынуждена подробнее изучить сценарий закрытия предприятий.

Шаг Mercedes-Benz стал очередным обострением масштабного кризиса в немецком автопроме, вызванном потерей доходов в Китае и наступлением китайских конкурентов на европейском рынке.

Сокращение у поставщиков. На прошлой неделе производитель автокомпонентов Schaeffler объявил о сокращении 3460 рабочих мест и закрытии пяти заводов в Европе, четыре из которых расположены в Германии, из-за слабого спроса на авто с двигателями внутреннего сгорания.

Реструктуризация Volkswagen. Концерн Volkswagen 24 ноября начинает собственные переговоры с крупнейшим промышленным профсоюзом IG Metall на фоне угрозы стачек на рубеже года и планов, которые могут привести к потере 100 тысяч рабочих мест и закрытию четырех заводов в Германии.

Прогнозы отрасли. По оценкам консалтинговой компании Roland Berger, к 2030 году немецкий автосектор может потерять минимум 200 тысяч рабочих мест, а глава другого европейского автогиганта Stellantis также предупредил о росте расходов по меньшей мере в течение следующего года.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкий автогигант снизил годовой прогноз из-за падения спроса в Китае. Компания Mercedes-Benz Group обновила ожидания и спрогнозировала снижение доходов по итогам года из-за существенного замедления продаж на ключевом для себя китайском рынке.