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Mercedes-Benz готується до можливого закриття німецьких заводів через високі витрати на виробництво

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Mercedes-Benz готується до можливого закриття німецьких заводів через високі витрати на виробництво / Unsplash

Німецький преміальний автовиробник Mercedes-Benz зупиняє всі подальші інвестиції у свої заводи на території Німеччини та розглядає варіант закриття виробничих майданчиків через надто високу вартість виробництва в країні. Про це йдеться у внутрішньому зверненні керівництва до працівників компанії від 12 листопада.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Рішення заморозити інвестиції ухвалили через те, що менеджмент не зміг домовитися з виробничою радою та профспілками щодо скорочення витрат на оплату праці. Керівник виробництва Mercedes-Benz Міхаель Шібе в інтерв'ю для корпоративного порталу підтвердив спільне рішення правління припинити вкладення в німецькі локації. 

Ще у вересні він попереджав персонал, що без прогресу в економії коштів у Німеччині можуть закрити два заводи, а тепер членкиня правління Брітта Зеегер зазначила у зверненні, що компанія змушена детальніше вивчити сценарій закриття підприємств.

Крок Mercedes-Benz став черговим загостренням масштабної кризи в німецькому автопромі, спричиненої втратою прибутків у Китаї та наступом китайських конкурентів на європейському ринку.

  • Скорочення у постачальників. Минулого тижня виробник автокомпонентів Schaeffler оголосив про скорочення 3460 робочих місць і закриття п'яти заводів у Європі, чотири з яких розташовані в Німеччині, через слабкий попит на авто з двигунами внутрішнього згоряння.
  • Реструктуризація Volkswagen. Концерн Volkswagen 24 листопада розпочинає власні переговори з найбільшою промисловою профспілкою IG Metall на тлі загрози страйків на межі року та планів, які можуть призвести до втрати 100 тисяч робочих місць і закриття до чотирьох заводів у Німеччині.
  • Прогнози для галузі. За оцінками консалтингової компанії Roland Berger, до 2030 року німецький автосектор може втратити щонайменше 200 тисяч робочих місць, а очільник іншого європейського автогіганта Stellantis також попередив про зростання витрат щонайменше протягом наступного року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що німецький автогігант зменшив річний прогноз через падіння попиту в Китаї. Компанія Mercedes-Benz Group оновила очікування та спрогнозувала зниження доходів за підсумками року через суттєве уповільнення продажів на ключовому для себе китайському ринку.

Автор:
Максим Кольц

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