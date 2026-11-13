Від експорту до глобального бізнесу: на GO GLOBAL UA 2026 розкажуть, як українським компаніям масштабуватися на міжнародних ринках

Вихід на міжнародний ринок – важливе досягнення для українського бізнесу. Однак експортні контракти та перші продажі за кордоном ще не гарантують стабільного зростання. Для цього компаніям потрібна системна стратегія: від правильного вибору ринку й адаптації продукту до побудови дистрибуції, розвитку бренду та масштабування продажів.