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Від експорту до глобального бізнесу: на GO GLOBAL UA 2026 розкажуть, як українським компаніям масштабуватися на міжнародних ринках

Від експорту до глобального бізнесу: на GO GLOBAL UA 2026 розкажуть, як українським компаніям масштабуватися на міжнародних ринках
Від експорту до глобального бізнесу: на GO GLOBAL UA 2026 розкажуть, як українським компаніям масштабуватися на міжнародних ринках

Вихід на міжнародний ринок –  важливе досягнення для українського бізнесу. Однак експортні контракти та перші продажі за кордоном ще не гарантують стабільного зростання. Для цього компаніям потрібна системна стратегія: від правильного вибору ринку й адаптації продукту до побудови дистрибуції, розвитку бренду та масштабування продажів.

Як перетворити окремі експортні успіхи на міжнародний бізнес, здатний стабільно зростати й повторювати результати в різних країнах, обговорять учасники GO GLOBAL UA 2026 кейсової онлайн-конференції, яка відбудеться 25 листопада.

Підприємці, топменеджери українських компаній і міжнародні експерти поділяться практичним досвідом міжнародної експансії. У центрі уваги –  реальні бізнес-кейси, стратегічні рішення, помилки та уроки, які допомагають компаніям розвиватися на глобальних ринках.

Серед заявлених виступів конференції:

  • "Ласкаво просимо до ЄС. Тут ваш продукт нікому не потрібен. Поки що". Микола Такзей, директор з маркетингу та інновацій, консультант зі стратегій зростання бізнесу.
  • "Як побудувати власну дистрибуцію на європейському ринку: стратегія, інвестиції та помилки KIDDISVIT". Павло Овчинніков, співзасновник та СEO компанїї KIDDISVIT.
  • "Експортувати продукт чи експортувати бізнес-модель?". Катерина Ніколаєнко, співзасновниця компанії "Наммі Фуд", співзасновниця "РябChick".
  • "Польща без рожевих окулярів: як PRIPRAVKA переосмислила модель виходу на нові ринки". Ольга Ромащенко, маркетинг-директорка PRIPRAVKA.
  • "Не копіювати, а будувати під ринок: продукт, ціна, дистрибуція і канали при виході бренду на нові ринки. Кейс Delickcious". Оксана Тарас, керівниця бренду Delickcious у компанії Kormotech.
  • "Математика експорту: чому амбіції не завжди дорівнюють результату?". Оксана Ткачук, експертка з маркетингу, інновацій та AI-трансформації.
  • "Три роки після придбання Alufix: уроки масштабування в ЄС". Юрій Голянич, генеральний менеджер напряму Household, Recycling та International Business у корпорації "Біосфера".
  • "Як зростати в Європі: вибір ринку, продукту, каналів збуту та комерційної моделі". Арсеній Белюкін, комерційний директор компанії "Добродія" (Agricom Group).
  • "Український бренд на глобальному ринку: як конкурувати зі світовими гравцями?". Ігор Блистів, маркетинг-директор та директор з інновацій Kormotech.
  • "Скільки ваш продукт може заробляти за кордоном". Кирило Кузнецов, Head of Marketplace Promotion компанії Netpeak.
  • "Польща, Іспанія, Німеччина: як працюють медіа на ключових ринках Європи". Анна Ніколаєва, Media Head комунікаційної агенції HAVAS DGTL KYIV.
  • "Ваш продукт перетнув кордон. А що з комунікацією в соцмережах? Від хаосу локальних сторінок до системного SMM на експортних ринках". Ольга Леонтьєва, керівниця SMM кондитерської корпорації ROSHEN.
  • "Топ-10 трендів на ринку їжі та напоїв 2027: куди рухається світовий ринок і де шукати можливості для зростання". Анатолій Возініс, менеджер з розвитку бізнесу Innova Market Insights.

GO GLOBAL UA 2026 можливість дізнатися, як українські компанії долають бар’єри міжнародної експансії, адаптують бізнес-моделі до різних ринків і перетворюють експортні можливості на довгострокове зростання.

Дата: 25 листопада 2026 року Формат: онлайн-конференція

Деталі та реєстрація  на сайті GO GLOBAL UA 2026

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