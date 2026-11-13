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Українська залізниця отримає п’ять локомотивів від Чехії

Українська залізниця отримає п’ять локомотивів від Чехії
Українська залізниця отримає п’ять локомотивів від Чехії

Українська залізниця отримає п’ять локомотивів від Чехії. Передачу техніки обговорили під час зустрічі української та чеської делегацій.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення голови Київської ОВА Миколи Калашника.

Українську сторону на зустрічі очолив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Чеську делегацію представляв перший віцепрем'єр-міністр Чехії Карел Гавлічек, який прибув до України разом із представниками майже 50 чеських компаній.

За словами Калашника, передача локомотивів має посилити можливості для пасажирських і вантажних перевезень та підтримати стабільну роботу логістики.

Окремо сторони обговорили транспортну інфраструктуру та необхідність створення альтернативних маршрутів на випадок нових російських атак по мостах.

Особливу увагу приділили Києву, де пошкодження транспортної інфраструктури може суттєво впливати на пересування людей, вантажів і роботу бізнесу.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" планує протягом найближчих шести місяців залучити до 60 локомотивів. Компанія розглядає закупівлю вживаної техніки, ремонт власного парку та допомогу міжнародних партнерів.

Автор:
Тетяна Гойденко

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