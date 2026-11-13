Украинская железная дорога получит пять локомотивов от Чехии Передача техники была обсуждена во время встречи украинской и чешской делегаций.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Украинскую сторону на встрече возглавил премьер-министр Сергей Корецкий. Чешскую делегацию представлял первый вице-премьер-министр Чехии Карел Гавличек, прибывший в Украину вместе с представителями почти 50 чешских компаний.

По словам Калашника, передача локомотивов должна усилить возможности пассажирских и грузовых перевозок и поддержать стабильную работу логистики.

Отдельно стороны обсудили транспортную инфраструктуру и необходимость создания альтернативных маршрутов в случае новых российских атак по мостам.

Особое внимание уделили Киеву, где повреждение транспортной инфраструктуры может оказывать существенное влияние на передвижение людей, грузов и работу бизнеса.

Напомним, "Укрзализныця" планирует в течение ближайших шести месяцев привлечь до 60 локомотивов. Компания рассматривает закупку подержанной техники, ремонт собственного парка и помощь международных партнеров.