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Украинская железная дорога получит пять локомотивов от Чехии

Украинская железная дорога получит пять локомотивов от Чехии
Украинская железная дорога получит пять локомотивов от Чехии

Украинская железная дорога получит пять локомотивов от Чехии Передача техники была обсуждена во время встречи украинской и чешской делегаций.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения главы Киевской ОВА Николая Калашника.

Украинскую сторону на встрече возглавил премьер-министр Сергей Корецкий. Чешскую делегацию представлял первый вице-премьер-министр Чехии Карел Гавличек, прибывший в Украину вместе с представителями почти 50 чешских компаний.

По словам Калашника, передача локомотивов должна усилить возможности пассажирских и грузовых перевозок и поддержать стабильную работу логистики.

Отдельно стороны обсудили транспортную инфраструктуру и необходимость создания альтернативных маршрутов в случае новых российских атак по мостам.

Особое внимание уделили Киеву, где повреждение транспортной инфраструктуры может оказывать существенное влияние на передвижение людей, грузов и работу бизнеса.

Напомним, "Укрзализныця" планирует в течение ближайших шести месяцев привлечь до 60 локомотивов. Компания рассматривает закупку подержанной техники, ремонт собственного парка и помощь международных партнеров.

Автор:
Татьяна Гойденко

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