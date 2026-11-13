"Укрзализныця" показала, какими будут купе нового поколения: что изменится (ФОТО)

На Южном вокзале Киева уже можно увидеть, какими будут купе нового поколения. В реальном размере здесь установили макет купе, чтобы пассажиры могли ознакомиться с грядущими переменами и поделиться своими предложениями.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Там напомнили, что в мае 2026 года объявили о постепенном переходе по заказу вагонов нового поколения, которые будут курсировать по стране следующие 50 лет.

В 2025-2026 годах уже законтрактовано производство 15 вагонов нового поколения. Первые из них должны пополнить парк Укрзализныци в конце 2027 года.

Как выглядят и какие изменения

В настоящее время на Южном вокзале Киева установили макет вагонного купе в реальную величину, чтобы пассажиры могли ознакомиться с грядущими изменениями.

В вагонах нового поколения планируют:

увеличить длину спального места до 2,2 м;

сделать верхнюю полку более комфортной и добавить «динамический» столик;

предусмотреть больше места для верхней одежды и обуви;

установить более длинный обеденный стол без острых углов;

обновить систему освещения.

Напомним, в октябре "Укрзализныця" пополнила парк еще шестью новыми вагонами украинского производства. Их оборудовали мощными батареями, которые позволят дольше поддерживать работу основных систем при обесточивании, что особенно важно на фоне усиления российских атак на энергетику.