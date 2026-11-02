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Шесть новых вагонов "Укрзализныци" оборудовали аккумуляторами для работы во время обесточивания
"Укрзализныця" пополнила пассажирский парк шестью новыми вагонами, изготовленными в Украине. Вскоре они будут курсировать по маршруту Харьков – Перемышль.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерств по восстановлению, инфраструктуре и транспорту.
В церемонии передачи вагонов принял участие министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник. По его словам, обновление подвижного состава должно повысить качество пассажирских перевозок и одновременно поддержать украинское производство.
О новых вагонах
Новые вагоны оборудованы мощными аккумуляторами, обеспечивающими автономную работу освещения, уборных, кондиционирования и других систем при отключении электроэнергии.
Это особенно важно для перевозок на направлениях, где из-за российских обстрелов производится эвакуация населения.
С начала 2026 года Укрзализныця уже получила 44 новых пассажирских вагона. Еще 16 единиц подвижного состава планируется поставить до конца года.
Закупка осуществляется за государственные средства в рамках программы обновления пассажирского подвижного состава. Новые вагоны должны заменять устаревший парк, повышать комфорт пассажиров и поддерживать стабильность железнодорожного сообщения.
В церемонии передачи вагонов принял участие министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник. По его словам, обновление подвижного состава должно повысить качество пассажирских перевозок и одновременно поддержать украинское производство.
Напомним, Украинская локомотивостроительная компания (УЛСК) предложила "Укрзализныце" использовать частный парк тепловозов, который уже находится в Украине. На фоне дефицита локомотивной тяги и финансовых затруднений железнодорожного оператора это может стать альтернативой закупке техники за границей.