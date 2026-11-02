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"Укрзализныця" может получить инвестиции из Турции для обновления локомотивов

новые вагоны
Украина предложила Турции присоединиться к модернизации железной дороги / Укрзалізниця

Украина обсуждает с Турцией возможности инвестиций в восстановление транспортной инфраструктуры. Одним из приоритетных направлений сотрудничества может стать обновление локомотивного парка "Укрзализныци" и модернизация железнодорожных путей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

По словам министра, он присоединился к встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Стороны обсудили безопасное и экономическое сотрудничество, энергетику и инфраструктурные проекты.

Одним из практических результатов переговоров должно стать увеличение поставок энергетического оборудования. В частности, уже на следующей неделе Украина ожидает дополнительных генераторов и другого оборудования для энергетического сектора.

Отдельное внимание в ходе переговоров было уделено восстановлению безопасного гражданского судоходства в Черном море. Этот вопрос имеет стратегическое значение для функционирования украинских портов и обеспечения международной торговли.

Какие проекты Украина предлагает турецкому бизнесу

Также Николай Калашник вместе с заместителем руководителя Офиса президента Украины Алексеем Соболевым принял участие во встрече представителей украинского и турецкого бизнеса.

В мероприятии приняли участие представители ДТЭК, " Нафтогаза", "Метинвеста", "Украинской бронетехники", Diia.City Union и ведущих турецких компаний, работающих в сферах строительства, энергетики, транспорта и оборонной промышленности .

В ходе встречи украинская сторона представила потенциальные направления привлечения турецких инвестиций в восстановление страны. Среди них:

  • развитие и модернизация портовой инфраструктуры;
  • строительство и восстановление автомобильных дорог;
  • инвестиции в железнодорожную инфраструктуру;
  • обновление локомотивного парка "Укрзализныци";
  • модернизация железнодорожных путей;
  • реализация планов устойчивости территориальных общин.

Отдельным направлением определено обеспечение общин резервными системами тепло- и водоснабжения.

Таким образом сотрудничество с Турцией может охватить как восстановление критической инфраструктуры, так и долгосрочную модернизацию транспортной системы Украины.

В то же время, конкретные объемы потенциальных инвестиций, сроки реализации проектов и механизмы участия турецких компаний в обновлении локомотивного парка пока не уточняются.

Напомним, "Укрзализныця" планирует в течение ближайших шести месяцев закупить до 60 подержанных локомотивов, направив на это $100 миллионов грантового финансирования от Всемирного банка.

Автор:
Ольга Опенько

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