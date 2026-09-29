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Новости
Дата публикации

"Укрзализныци" разрешили покупать подержанные локомотивы без тендеров

локомотив
Кабмин упростил закупку подержанного подвижного состава для "Укрзализныци"

Кабинет министров разрешил АО "Укрзализныця" покупать б/у железнодорожный тяговой подвижной состав без проведения процедур публичных закупок.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на ссылку на сообщение RAIL.insider.

Закупка б/у локомотивов

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением правительства №1181 от 28 сентября.

Упрощенный порядок будет действовать до 24 марта 2027 года. Он касается закупки уже действующего тягового подвижного состава.

Также "Укрзализныця" сможет без проведения процедур публичных закупок покупать запасные части, арендовать подвижной состав и заказывать услуги, связанные с его приобретением, техническим обслуживанием, транспортировкой, доставкой и таможенным оформлением.

Изменения будут применяться в течение военного положения, а также 90 дней после его прекращения или отмены.

Напомним, Кабмин одобрил дорожную карту реформы железнодорожного транспорта, предусматривающую постепенное введение конкуренции в грузовых и пассажирских перевозках. Перевозчики должны получить доступ к железнодорожной инфраструктуре по единым правилам, а система тарифов и финансирование пассажирских маршрутов планируется изменить.

Автор:
Ольга Опенько

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