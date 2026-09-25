Кабмин одобрил реформу железной дороги: рынок перевозок будет открываться для конкуренции

Кабмин одобрил дорожную карту реформы железнодорожного транспорта, предусматривающую постепенное введение конкуренции в грузовых и пассажирских перевозках. Перевозчики должны получить доступ к железнодорожной инфраструктуре по единым правилам, а система тарифов и финансирование пассажирских маршрутов планируется изменить.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Открытие рынка планируется проводить поэтапно и отдельно для грузовых и пассажирских перевозок. Также различные подходы предусмотрены для основного украинского пути 1520 мм и европейского пути 1435 мм.

Для грузовладельцев реформа потенциально означает возможность выбора между разными перевозчиками. Однако фактический запуск конкуренции будет зависеть от принятия необходимых законов и подзаконных актов.

Пассажирские перевозки будут финансироваться по другой модели

Отдельный блок реформы касается убыточных пассажирских маршрутов. Правительство планирует постепенно отказываться от модели, при которой расходы покрываются доходами от грузовых перевозок.

Для общественно важных маршрутов предусмотрен механизм PSO — государство или другой заказчик будет определять необходимые перевозки и будет отдельно финансировать их по договору.

Это должно разделить финансирование грузового и пассажирского сегментов и сделать расходы по социально важным маршрутам отдельными и понятными.

Тарифы и доступ к путям просмотрят

Реформа также предусматривает новые правила оплаты за использование железнодорожной инфраструктуры. Они должны быть одинаковыми для перевозчиков, которые получат доступ в сеть.

Параллельно Украина должна перейти на европейские требования к безопасности, сертификации операторов и допуску подвижного состава. Это часть интеграции украинской железной дороги в транспортный рынок ЕС.

Напомним, ранее "Укрзализныця" уже прорабатывала допуск частных локомотивов к грузовым перевозкам. Тогда полноценному запуску частной тяги мешало отсутствие требуемой законодательной базы.