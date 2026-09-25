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Новини
Дата публікації

Кабмін схвалив реформу залізниці: ринок перевезень відкриватимуть для конкуренції

Залізнична колія
Кабмін схвалив реформу залізниці / Unsplash

Кабмін схвалив дорожню карту реформи залізничного транспорту, яка передбачає поступове запровадження конкуренції у вантажних і пасажирських перевезеннях. Перевізники мають отримати доступ до залізничної інфраструктури за єдиними правилами, а систему тарифів і фінансування пасажирських маршрутів планують змінити.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Відкриття ринку планують проводити поетапно і окремо для вантажних та пасажирських перевезень. Також різні підходи передбачені для основної української колії 1520 мм та європейської колії 1435 мм.

Для вантажовласників реформа потенційно означає можливість вибору між різними перевізниками. Однак фактичний запуск конкуренції залежатиме від ухвалення необхідних законів і підзаконних актів.

Пасажирські перевезення фінансуватимуть за іншою моделлю

Окремий блок реформи стосується збиткових пасажирських маршрутів. Уряд планує поступово відмовлятися від моделі, за якої їхні витрати покриваються доходами від вантажних перевезень.

Для суспільно важливих маршрутів передбачено механізм PSO — держава або інший замовник визначатиме необхідні перевезення та окремо фінансуватиме їх за договором.

Це має розділити фінансування вантажного і пасажирського сегментів та зробити витрати на соціально важливі маршрути окремими й зрозумілими.

Тарифи і доступ до колій переглянуть

Реформа також передбачає нові правила плати за використання залізничної інфраструктури. Вони мають бути однаковими для перевізників, які отримають доступ до мережі.

Паралельно Україна має перейти на європейські вимоги до безпеки, сертифікації операторів і допуску рухомого складу. Це є частиною інтеграції української залізниці до транспортного ринку ЄС.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" вже опрацьовувала допуск приватних локомотивів до вантажних перевезень. Тоді повноцінному запуску приватної тяги заважала відсутність необхідної законодавчої бази.

Автор:
Тетяна Гойденко
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