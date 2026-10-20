Росіяни масово переходять на найдешевшу техніку та електроніку

Громадяни РФ масово переходять у режим жорсткої економії та скорочують витрати на купівлю електроніки. У січні–серпні 2026 року продажі побутової техніки зростали помітніше в штуках, ніж у грошах, що свідчить про зниження середнього чека та вибір найдешевших моделей.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За підрахунками аналітиків, у цей період сегмент великої побутової техніки зріс у річному вимірі на 7,4% у натуральному вираженні, тоді як у грошовому впав на 0,6% (до 338,7 млрд рублів). Продажі малої техніки збільшилися на 17,6% у штуках (до 91,7 тис. одиниць) і лише на 13% у грошах (до 294,6 млрд рублів).

Зростання кількості проданих одиниць техніки випереджає динаміку виручки в обох категоріях, що свідчить про зменшення середньої вартості придбаних пристроїв.

Найпомітніше падіння середнього цінника зафіксовано серед вертикальних мийних пилососів. За перші вісім місяців року їх продажі склали 789 тис. штук проти 460 тис. роком раніше, а середня ціна за шість років зменшилася з 41 тис. до 20 тис. рублів. Водночас зросли продажі аерогрилів — до 3,7 млн одиниць проти 750 тис. у 2025 році.

Ризики падіння попиту та тиск на ціни

Як зазначають представники ринку дистрибуції, споживачі дотримуються ощадної моделі поведінки, а зростання витрат на логістику й персонал разом із валютними коливаннями та регуляторними видатками тиснуть на ціни. За їхніми оцінками, це може спричинити значне падіння попиту на електроніку в першій половині 2027 року.

Додатковими чинниками ризику залишаються наслідки ударів безпілотників по складських об'єктах маркетплейсів і паливна криза в РФ. До того ж аналітики галузі припускають, що глобальне подорожчання оперативної пам'яті та інших компонентів може призвести до зростання цін на техніку на 40–50% до кінця року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни почали біднішати, оскільки після трьох років зростання реальні зарплати та доходи громадян РФ пішли на спад через охолодження економіки й рецесію в цивільних галузях на п'ятому році війни.