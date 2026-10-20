Россияне массово переходят на самую дешевую технику и электронику

Граждане РФ массово переходят в режим жесткой экономии и сокращают расходы на покупку электроники. В январе-августе 2026 года продажи бытовой техники росли заметнее в штуках, чем в деньгах, что свидетельствует о снижении среднего чека и выборе самых дешевых моделей.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По подсчетам аналитиков, в этот период сегмент крупной бытовой техники вырос в годовом исчислении на 7,4% в натуральном выражении, тогда как в денежном упал на 0,6% (до 338,7 млрд рублей). Продажи малой техники увеличились на 17,6% в штуках (до 91,7 тыс. единиц) и всего на 13% в деньгах (до 294,6 млрд рублей).

Рост количества проданных единиц техники опережает динамику выручки в обеих категориях, что свидетельствует об уменьшении средней стоимости приобретенных устройств.

Наиболее заметное падение среднего ценника зафиксировано среди вертикальных моющих пылесосов. За первые восемь месяцев года их продажи составили 789 тыс. штук против 460 тыс. годом ранее, а средняя цена за шесть лет снизилась с 41 тыс. до 20 тыс. рублей. В то же время выросли продажи аэрогрилей — до 3,7 млн единиц против 750 тыс. в 2025 году.

Риски падения спроса и давление на цены

Как отмечают представители рынка дистрибуции, потребители придерживаются сберегательной модели поведения, а рост расходов на логистику и персонал вместе с валютными колебаниями и регуляторными расходами оказывают давление на цены. По их оценкам, это может повлечь за собой значительное падение спроса на электронику в первой половине 2027 года.

Дополнительными факторами риска остаются последствия ударов беспилотников по складским объектам маркетплейсов и топливный кризис в РФ. К тому же, аналитики отрасли предполагают, что глобальное подорожание оперативной памяти и других компонентов может привести к росту цен на технику на 40–50% к концу года.

Напомним, ранее сообщалось, что россияне стали беднеть, поскольку после трех лет роста реальные зарплаты и доходы граждан РФ пошли на убыль из-за охлаждения экономики и рецессии в гражданских отраслях на пятом году войны.