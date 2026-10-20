Викрадали газ з магістральної труби: на Дніпропетровщині викрили масштабну схему на 65 млн грн

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито організовану групу та повідомили про підозру 13 її учасникам, причетним до масштабного незаконного відбору природного газу з магістрального газопроводу. Завдані державі збитки перевищують 65 млн грн.

Як пише Dilo,про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора.

Серед підозрюваних — місцевий підприємець (організатор схеми), десятеро його підлеглих, а також двоє посадовців газотранспортного підприємства у Дніпропетровській області.

Як працювала схема

За даними слідства, власник товариства організував незаконний відбір природного газу для подальшої реалізації через мережу власних та підконтрольних автогазонаповнувальних компресорних станцій (АГНКС).

Підприємство отримувало газ із магістрального газопроводу офіційно, а обсяги споживання фіксувалися автоматизованими системами обліку. Для обходу систем залучені посадовці Оператора ГТС, які мали законний доступ до обладнання, встановили спеціальне пристрої для дистанційного втручання в роботу облікових систем.

Коли офіційні показники споживання наближалися до визначених лімітів, підлеглі організатора віддавали команду, після чого працівники ОГТС дистанційно змінювали або блокували дані про фактичні обсяги газу. При цьому відбір палива з магістралі продовжувався.

Викрадений газ перевозили газовозами до підконтрольних АГНКС у Дніпровському районі, Дніпрі та Кам’янському, де реалізовували за готівку.

За даними правоохоронців, з січня 2025 року по березень 2026 року учасники угруповання заволоділи понад 3,4 млн м³ природного газу, завдавши збитків державі на суму понад 65 млн грн.

Правоохоронці провели понад 13 обшуків на об'єктах АГНКС та в приміщеннях підприємств у Дніпропетровській і Полтавській областях, а діям підозрюваних інкримінують крадіжку газу в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану та несанкціоноване втручання в автоматизовані системи (ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, на Прикарпатті правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного відбору природного газу з державної газотранспортної системи України.