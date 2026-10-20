"Укрнафта" планує додатково видобути 100 тисяч тонн нафти: які технології використають

"Укрнафта" планує до 2030 року реалізувати три проєкти, які мають забезпечити близько 100 тис. тонн додаткової нафти протягом п'яти років після їх запуску. Для цього компанія розширить системи підтримання пластового тиску (ППТ) та застосує технологію полімерного заводнення.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба компанії.

Результати оптимізації

Зараз технологію ППТ використовують на 19 родовищах компанії. З грудня 2022 року по вересень 2026 року фахівці проаналізували роботу цієї системи на 16 об'єктах. На п'яти родовищах поставили сучасне обладнання для обліку закачування, а ще на трьох використали потоковідхиляючі композиції у п'яти нагнітальних свердловинах.

"Для «Укрнафти" це частина системної технологічної модернізації розробки родовищ. Наше завдання — точніше управляти процесами у пласті та ефективніше використовувати потенціал наявної ресурсної бази… Практичний ефект проведеної оптимізації за цей період становив 7,2 тис. тонн додатково видобутої нафти", — зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Плани до 2030 року

До 2030 року компанія планує втілити три нові технологічні проєкти:

побудувати систему ППТ на одному з найбільш перспективних родовищ;

розширити діючу систему на іншому об'єкті;

випробувати технологію полімерного заводнення на одному з експлуатаційних об'єктів.

За розрахунками фахівців, ці заходи дадуть змогу додатково видобути близько 100 тис. тонн нафти протягом п'яти років після їх запуску.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" планує відкрити п'ять нових свердловин на одному з родовищ, де за допомогою 3D-сейсмічних досліджень було спрогнозовано перспективність нової ділянки. Для майбутніх об'єктів вже уточнено розташування, глибини та траєкторії.