- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
"Укрнафта" планирует дополнительно добыть 100 тысяч тонн нефти: какие технологии используют
"Укрнафта" планирует к 2030 году реализовать три проекта, которые должны обеспечить около 100 тыс. тонн дополнительной нефти в течение пяти лет после их запуска. Для этого компания расширит системы поддержки пластового давления (ППТ) и применит технологию полимерного заводнения.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.
Результаты оптимизации
Сейчас технология ППТ используется на 19 месторождениях компании. С декабря 2022 по сентябрь 2026 специалисты проанализировали работу этой системы на 16 объектах. На пяти месторождениях поставили современное оборудование для учета закачки, а еще на трех использовали поток отклоняющие композиции в пяти нагнетательных скважинах.
"Для "Укрнафты" это часть системной технологической модернизации разработки месторождений. Наша задача – точнее управлять процессами в пласте и эффективнее использовать потенциал имеющейся ресурсной базы… Практический эффект проведенной оптимизации за этот период составил 7,2 тыс. тонн дополнительно добываемой нефти”, – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.
Планы к 2030 году
К 2030 году компания планирует реализовать три новых технологических проекта:
- построить систему ППТ на одном из наиболее перспективных месторождений;
- расширить действующую систему на другом объекте;
- опробовать технологию полимерного заводнения на одном из эксплуатационных объектов.
По расчетам специалистов, эти меры позволят дополнительно добывать около 100 тыс. тонн нефти в течение пяти лет после их запуска.
Ранее сообщалось, что "Укрнафта" планирует открыть пять новых скважин на одном из месторождений, где с помощью 3D-сейсмических исследований была спрогнозирована перспективность нового участка. Для будущих объектов уже уточнено расположение, глубина и траектория.