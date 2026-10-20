"Укрнафта" планирует дополнительно добыть 100 тысяч тонн нефти: какие технологии используют

"Укрнафта" планирует к 2030 году реализовать три проекта, которые должны обеспечить около 100 тыс. тонн дополнительной нефти в течение пяти лет после их запуска. Для этого компания расширит системы поддержки пластового давления (ППТ) и применит технологию полимерного заводнения.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба компании.

Результаты оптимизации

Сейчас технология ППТ используется на 19 месторождениях компании. С декабря 2022 по сентябрь 2026 специалисты проанализировали работу этой системы на 16 объектах. На пяти месторождениях поставили современное оборудование для учета закачки, а еще на трех использовали поток отклоняющие композиции в пяти нагнетательных скважинах.

"Для "Укрнафты" это часть системной технологической модернизации разработки месторождений. Наша задача – точнее управлять процессами в пласте и эффективнее использовать потенциал имеющейся ресурсной базы… Практический эффект проведенной оптимизации за этот период составил 7,2 тыс. тонн дополнительно добываемой нефти”, – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

Планы к 2030 году

К 2030 году компания планирует реализовать три новых технологических проекта:

построить систему ППТ на одном из наиболее перспективных месторождений;

расширить действующую систему на другом объекте;

опробовать технологию полимерного заводнения на одном из эксплуатационных объектов.

По расчетам специалистов, эти меры позволят дополнительно добывать около 100 тыс. тонн нефти в течение пяти лет после их запуска.

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" планирует открыть пять новых скважин на одном из месторождений, где с помощью 3D-сейсмических исследований была спрогнозирована перспективность нового участка. Для будущих объектов уже уточнено расположение, глубина и траектория.