"Укрнафта" переводит скважины на интеллектуальное управление: что это изменит

"Укрнафта" внедряет систему Weatherford ForeSite для автоматического управления штанговыми насосными установками. Технология анализирует работу скважин в реальном времени и помогает снизить затраты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Сколько скважин уже подключено

Фонд скважин "Укрнафты", оборудованных штанговыми насосными установками, насчитывает 580 единиц.

"Уже 72 работают с интеллектуальным управлением, еще 62 подключаем к современной системе Weatherford ForeSite. В дальнейшем планируем ежегодно внедрять такие решения еще на 40-60 скважинах", - отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

По его словам, цифровые технологии помогают повышать эффективность добычи, снижать затраты и улучшать надежность работы оборудования.

Как работает технология и какие результаты дает

Программное обеспечение анализирует в режиме реального времени работу буровой скважины, состояние насосов и приток жидкости, после чего автоматически подбирает режим добычи без перегрузки техники.

Внедрение системы обеспечивает следующие практические результаты:

сохранение или увеличение объемов добычи;

снижение потребления электроэнергии на каждую тонну добываемой жидкости;

увеличение периода работы оборудования между ремонтами;

уменьшение количества выездов ремонтных бригад; понижение себестоимости добычи.

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" расширяет использование нейронных сетей для обработки больших массивов геологической информации. Это увеличивает точность инженерных решений и позволяет геологам быстрее получать качественные данные для планирования новых скважин.