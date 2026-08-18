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"Укрнафта" переводит скважины на интеллектуальное управление: что это изменит

скважина
"Укрнафта" внедряет интеллектуальное управление скважинами / Укрнафта

"Укрнафта" внедряет систему Weatherford ForeSite для автоматического управления штанговыми насосными установками. Технология анализирует работу скважин в реальном времени и помогает снизить затраты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Сколько скважин уже подключено

Фонд скважин "Укрнафты", оборудованных штанговыми насосными установками, насчитывает 580 единиц.

"Уже 72 работают с интеллектуальным управлением, еще 62 подключаем к современной системе Weatherford ForeSite. В дальнейшем планируем ежегодно внедрять такие решения еще на 40-60 скважинах", - отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

По его словам, цифровые технологии помогают повышать эффективность добычи, снижать затраты и улучшать надежность работы оборудования.

Как работает технология и какие результаты дает

Программное обеспечение анализирует в режиме реального времени работу буровой скважины, состояние насосов и приток жидкости, после чего автоматически подбирает режим добычи без перегрузки техники.

Внедрение системы обеспечивает следующие практические результаты:

  • сохранение или увеличение объемов добычи;
  • снижение потребления электроэнергии на каждую тонну добываемой жидкости;
  • увеличение периода работы оборудования между ремонтами;
  • уменьшение количества выездов ремонтных бригад; понижение себестоимости добычи.

Ранее сообщалось, что "Укрнафта" расширяет использование нейронных сетей для обработки больших массивов геологической информации. Это увеличивает точность инженерных решений и позволяет геологам быстрее получать качественные данные для планирования новых скважин.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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