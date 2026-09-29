Дальнобойные удары и противодействие реактивным дронам: Зеленский объявил о планах на октябрь

В Украине официально утверждены планы дальнобойных операций на октябрь 2026 года, а также определены ключевые направления поставки вооружения для истребителей F-16 и серийного производства новых перехватчиков.

Как пишет Dilo, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с Министерством обороны, военным руководством и представителями оборонно-промышленного комплекса.

По его словам, ключевыми акцентами совещания стали несколько стратегических направлений:

"Первое: утвердили наши дальнобойные операции на октябрь. Второе: определили направления для необходимой поставки для наших F-16 до конца года. Есть конкретные страны, с которыми договариваемся о конкретных авиационных пакетах. В ближайшее время будет усилено", - подчеркнул президент.

Отдельное внимание во время совещания было уделено противодействию новым угрозам в воздухе.

В частности, власти и военные согласовали шаги по развертыванию систем противодействия реактивным дронам типа "шахед".

"Третье: система противодействия реактивным "шахедам". Определили первые прототипы, которые уже могут стать эффективным оружием. Есть четкие сроки, финансирование и объемы, которые должны быть обеспечены по производству именно этого оружия. Работаем и по дополнительным защитным технологическим решениям, большему количеству эффективных перехватчиков", — отметил Зеленский.

Напомним, Бельгия договорилась передать Украине три истребителя F-16 до конца 2026 года. Получение самолетов планируется провести по ускоренной процедуре.