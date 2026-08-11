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В пять раз быстрее: "Укрнафта" цифровизирует геологические карты с помощью искусственного интеллекта

карта месторождений
"Укрнафта" внедряет ИИ для обработки и анализа данных / Укрнафта

"Укрнафта" расширяет использование искусственных нейронных сетей для обработки больших массивов геологической информации. Это увеличивает точность инженерных решений и позволяет геологам быстрее получать качественные данные для планирования новых скважин.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

Новые проекты с искусственным интеллектом

Научно-исследовательский и проектный институт "Укрнафты" реализовал две системы на основе искусственных нейронных сетей. Первый проект направлен на повышение разрешения и уменьшение шумов в сейсмических данных. Это обеспечивает геологов более подробной информацией при планировании бурения.

Второй проект автоматизирует оцифровку структурных карт, что увеличило скорость их обработки ориентировочно в пять раз.

"Конкурентоспособность современной нефтегазовой компании определяется не только техникой или новыми скважинами. Она все больше зависит от того, насколько быстро компания умеет работать с данными. Именно поэтому "Укрнафта" последовательно внедряет решения на основе искусственного интеллекта", - отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Куку.

Он добавил, что именно такие решения помогают строить современную технологическую компанию, где цифровые инструменты и искусственный интеллект становится частью ежедневной работы.

Цифровизация архивов

Специалисты компании обновляют ранее созданные цифровые решения:

  • автоматическую интерпретацию геофизических исследований скважин;
  • системы оцифровки каротажных материалов;
  • рекомендательные модели для выбора скважин под интенсификацию

Благодаря автоматизации, подготовка геолого-геофизических данных для цифровых моделей месторождений теперь занимает один день вместо двух-шести недель.

В рамках цифровизации архивов оцифровано и переведено на украинский язык более 600 тысяч геологопромышленных документов, а также продолжено развитие поискового сервиса "КСПД-Навигация".

Далее компания планирует запустить систему автоматического обнаружения разломов по данным 3D-сейсморазведки и интеллектуального помощника для геологических данных.

Напомним, "Укрнафта" планирует открыть пять новых скважин на одном из месторождений, где с помощью 3D-сейсмических исследований была спрогнозирована перспективность нового участка. Для будущих объектов уже уточнено расположение, глубина и траектория.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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