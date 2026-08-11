Удары РФ по портам Одессы: Украина снизила прогноз экспорта зерна на 12%

Украина снизила свой официальный прогноз экспорта зерна на маркетинговый сезон 2026/27 годов на 12% по сравнению с предварительными оценками. Главной причиной стали системные массированные атаки российских войск на ключевой южный портовый узел страны в Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом Reuters сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Масштабы падения экспорта

В настоящее время ориентир для поставок составляет от 38 до 40 миллионов тонн, что является первым официальным пересмотром показателей после эскалации ударов в конце июля.

До активизации атак Министерство аграрной политики и продовольствия ожидало отгрузки на уровне 43 миллиона тонн.

В последние недели обстрелы черноморских портов, терминалов и торговых судов стали почти ежедневными, что фактически остановило полноценный трафик через морские коридоры, критически важные для глобальной продовольственной безопасности.

Снижение показателей отражает значительный масштаб разрушений и рисков для Украины, традиционно направляющей более 90% зерновых грузов морскими путями.

Аграрная продукция продолжает обеспечивать наибольшую долю валютной выручки государства, однако длительные перебои в логистике могут создать глобальный дефицит зерна в объеме до 11 миллионов тонн, а убытки отечественного агросектора от блокирования портов рискуют достичь 3 миллиардов долларов.

Прогноз по основным культурам

Обновленные расчеты профильного министерства совпадают с данными независимых аналитиков. В частности, консалтинговое агентство "АПК-Информ" уменьшило собственную оценку экспорта на 8,6% - до 39,4 миллиона тонн из-за блокирования морской инфраструктуры.

Эксперты просмотрели балансы по всем ключевым позициям. По обновленным оценкам потенциал поставок пшеницы теперь рассчитывается на уровне 13,5 миллиона тонн, кукурузы — 24 миллиона тонн, а ячменя — около 1,5 миллиона тонн.

Дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации в ситуации в акватории Черного моря и восстановления стабильной работы портовой инфраструктуры.

Напомним, российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру фактически остановили движение в порты Большой Одессы. Это создает прямую угрозу экспорту более 30 млн тонн украинской агропродукции и стабильности мировых продовольственных рынков.