В Украине обновят списки критически важных предприятий, которым не будут выключать свет

Областные и Киевская городские государственные (военные) администрации обязаны до 28 августа 2026 года утвердить перечни критически важных объектов, которые будут иметь приоритетное электроснабжение отдельно на летний и зимний периоды.

Как пишет Delo.ua, соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении №997 от 6 августа 2026 года.

Согласно документу:

Зимний перечень будет действовать с 1 октября текущего года по 31 марта следующего года;

будет действовать с 1 октября текущего года по 31 марта следующего года; Летний список будет применяться с 1 апреля по 30 сентября.

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и вступит в силу в течение всего периода военного положения, а также через шесть месяцев после его отмены или прекращения.

Как ранее комментировал первый вице-премьер-министр энергетики Денис Шмигаль, инициатором таких изменений выступило Министерство энергетики с целью повышения эффективности распределения мощностей.

Сезонное распределение позволит учитывать специфику нагрузки на энергосистему и лимиты предельного потребления.

"Такие изменения позволят более эффективно планировать распределение доступной э/э, увеличить ее доступный объем для бытовых потребителей, обеспечить более равномерное распределение между регионами, повысить стабильность работы объединенной энергосистемы Украины", — подчеркнул Шмигаль.

Ранее сообщалось, что энергосектор нуждается более 650 млн евро в дополнительном финансировании для подготовки к следующему отопительному сезону. Без новых вкладов международных партнеров, реализация части проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры может остановиться.