Украине не хватает более 650 млн евро на подготовку энергосистемы к зиме

Украинский энергосектор требует более 650 млн евро дополнительного финансирования для подготовки к следующему отопительному сезону. Без новых вкладов международных партнеров, реализация части проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры может остановиться.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на совместное заявление Европейской комиссии, Министерства энергетики Украины и Секретариата Энергетического Сообщества накануне Конференции по восстановлению Украины URC 2026 в Гданьске.

Стороны призвали действующих и потенциальных доноров увеличить взносы в Фонд поддержки энергетики Украины, остающийся ключевым механизмом финансирования восстановления поврежденных энергообъектов и подготовки страны к зиме.

По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, в 2026 году международные партнеры уже направили в Фонд более 300 млн. евро. В то же время, все имеющиеся ресурсы уже законтрактованы.

"Общий объем необеспеченных потребностей составляет более 650 млн евро. Все имеющиеся ресурсы Фонда уже полностью законтрактованы, и без новых взносов реализация последующих проектов будет остановлена", - подчеркнул он.

С начала полномасштабной войны страны G7+ направили через Фонд поддержки энергетики Украины 1,95 млрд. евро. Денежные средства использовались для закупки оборудования и восстановления объектов, поврежденных российскими атаками.

В Еврокомиссии отмечают, что стабильная работа украинской энергосистемы остается критически важной в преддверии нового зимнего сезона. Комиссар ЕС по энергетике и жилищному хозяйству Дэн Йоргенсен призвал партнеров срочно помочь закрыть дефицит финансирования.

В свою очередь директор Секретариата Энергетического Сообщества Артур Лорковский заявил, что сейчас есть возможность действовать на опережение. По его словам, Фонд уже сформировал стратегический резерв оборудования и имеет доступные закупочные возможности более чем на 120 млн евро.

Напомним, сообщалось, что Украине необходимо по меньшей мере 5,4 млрд евро для подготовки энергетической системы до следующего отопительного сезона. Основные усилия сосредоточены на защите инфраструктуры, ремонте и накоплении газа.