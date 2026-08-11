Режим экономии: в России сокращается производство обуви, а рынок захватывает дешевый импорт

В январе-июне 2026 года производство обуви в России сократилось на 12,4% по сравнению с прошлым годом. Переход населения к режиму экономии и высокая себестоимость изготовления заставляют местные предприятия закрываться, уступая место более дешевому импорту из Китая.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

В первом полугодии 2026 года российские предприятия выпустили 97,6 млн пар обуви. Выпуск отдельных категорий продукции изменился следующим образом:

выпуск туфель упал на 36,5% (до 4 млн пар);

производство ботинок сократилось на 13,6% (до 10,1 млн пар);

выпуск тапочек уменьшился на 9,9% (до 46,5 млн пар).

За этот же период ввоз иностранной обуви вырос на 3,5% и составил 200,9 млн пар. Рост поставок связан с выходом китайских поставщиков на российские маркетплейсы, где товары предлагаются по более низким ценам.

"В результате часть предприятий уже сокращают выпуск или закрываются, а освободившаяся ниша занимает импортную обувь, преимущественно из Китая", — констатировала гендиректор Российского союза кожевников и обувщиков Александра Андрунакович.

Причины рецессии в отрасли

Российские производители не способны обеспечить требуемый объем и ассортимент. Выпуск товаров внутри страны остается дорогим из-за высоких затрат на материалы, комплектующие и логистику. По оценкам аналитиков, брендам выгоднее заказывать продукцию на фабриках в Азии.

Продажи одежды и обуви в магазинах упали на 11% в 2025 году, а в январе-мае 2026 количество покупок уменьшилось еще на 10%.

Социологические показатели и уровень жизни

Сокращение покупок происходит на фоне ухудшения потребительских настроений. По данным исследования Gallup, в 2026 году 56% россиян сообщили о понижении уровня жизни, что является рекордным показателем за 20 лет. Общий экономический пессимизм достиг 60% – именно столько опрошенных заявили об ухудшении ситуации в экономике.

Ранее сообщалось, что более 40% российских предприятий вынуждены сокращать расходы на персонал из-за стагнации экономики и падения доходов. Каждая десятая крупная компания готовит увольнения, а такие гиганты, как РЖД, Сбербанк и ВТБ, уже сокращают тысячи сотрудников.