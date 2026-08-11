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Льготные кредиты "5-7-9%" следует сделать доступными для крупных компаний — совладелица "Эпицентра"

кредиты, документы, рукопожатие
Льготные кредиты "5-7-9%" следует сделать доступными для крупных компаний / Freepik

Крупные компании, потерпевшие разрушения в результате российских атак, должны получить возможность привлекать льготные кредиты по государственной программе "5-7-9%" наравне с малым и средним бизнесом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал "Интерфакс-Украина".

Ключевые инициативы и потребности предприятия

Совладелец сети озвучила главные барьеры, с которыми сталкивается пострадавший крупный бизнес, и предложила решение:

  • Доступ к льготному кредитованию: правительственная программа "5-7-9%" ориентирована исключительно на малый и средний бизнес. Большим предприятиям сложно привлекать валютные кредиты из-за значительной финансовой нагрузки, поэтому рассчитывают на льготные гривневые ресурсы для восстановления.
  • Аренда государственных складов: из-за постоянного уничтожения логистических мощностей вражескими ударами бизнес сталкивается с отказами в аренде частных складов, поэтому нуждается в праве временно арендовать свободные государственные площади.

Масштабы потерь и кадровая ситуация

Российская агрессия нанесла компании ущерб на миллиарды долларов:

  • Разрушены объекты: уничтожено 417 тыс. кв. м торговых площадей, еще около 500 тыс. кв. м получили повреждения. Кроме того, впервые за время войны уничтожен склад площадью 18 тыс. кв. м с товаром почти на 3 млрд грн.
  • Сотрудники и мобилизация: в компании работают 38 тыс. человек, из которых 4,6 тыс. защищают Украину в рядах ВСУ.

Напомним, ранее российский обстрел уничтожил два логистических комплекса "Эпицентра" — в Киеве и Калиновке, где один из комплексов сгорел полностью, а другой испытал серьезные разрушения производственных мощностей.

Автор:
Максим Кольц

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