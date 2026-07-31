Від 3D-сейсміки до нового буріння: "Укрнафта" планує запустити п’ять нових свердловин

Компанія "Укрнафта" планує відкрити п'ять нових свердловин на одному з родовищ, де за допомогою 3D-сейсмічних досліджень було спрогнозовано перспективність нової ділянки. Для майбутніх об'єктів вже уточнено розташування, глибини та траєкторії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Передумови для нового буріння

Основою для розробки цієї програми стали результати першої пробуреної на цій ділянці свердловини. Вона повністю підтвердила геологічний прогноз щодо продуктивності пластів, а її початковий дебіт склав 132 тонни нафти на добу.

Результати сейсморозвідки починають працювати одразу: уже на етапі проєктування вони дозволяють коригувати розташування майбутніх свердловин, обирати оптимальні траєкторії проходження продуктивних горизонтів і підвищувати ймовірність успішного буріння.

Робота на браунфілдах та масштаби 3D-сейсміки

Використання сучасної геофізики дозволяє "Укрнафті" відкривати нові продуктивні ділянки на виснажених родовищах (браунфілдах) та зводити високодебітові об'єкти там, де раніше буріння вважалося надто складним або недоцільним.

"За 2024–2025 роки ми виконали 3D сейсміку на площі понад 1210 км² — на дев'яти родовищах і двох площах. Це вже близько 20% усіх спецдозволів компанії... Такі роботи дозволяють значно краще зрозуміти геологічну будову надр і, відповідно, точніше планувати нове буріння", — заявив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Завдяки тривимірним дослідженням компанія детально визначає перспективні ділянки та знижує геологічні ризики при розробці родовищ, які експлуатуються десятки років.

Раніше повідомлялося, що "Укрнафта" впровадила власне програмне забезпечення – WellWorkoverSupervisor – для контролю за капітальним ремонтом свердловин. Програма автоматизує розрахунки для робіт на великих глибинах, а також формує графіки та PDF-звіти.