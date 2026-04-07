Розвиток власної бази: "Укрнафта" придбала нове обладнання для дослідження свердловин

"Укрнафта" придбала та ввела в експлуатацію сучасне обладнання для дослідження свердловин і пластових флюїдів. Це дає можливість підвищити точність геолого-технічних рішень та скоротити час отримання даних про стан родовищ.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Раніше частину таких робіт виконували зовнішні підрядники. Наразі розвиток власної дослідницької бази є стратегічною складовою роботи нафтогазової компанії.

" Сьогодні компанія має власну аналітичну базу, підвищила якість планування розробки родовищ і скоротила час прийняття технічних рішень. Паралельно формується потенціал для надання дослідницьких послуг іншим надрокористувачам як окремого напрямку бізнесу", — повідомив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Для аналізу характеристик вуглеводнів у пластових умовах компанія отримала власну PVT-установку (Pressure-Volume-Temperature). Це лабораторне обладнання вивчає фізичні властивості нафти, газу та конденсату під впливом високого тиску та температури. Також у роботі використовують:

глибинні манометри для вимірювання тиску;

ехолот-динамографи для аналізу роботи обладнання;

компактні інструменти каротажу mini-PLT для визначення гамма-випромінювання, тиску та температури;

пробовідбірники для герметичного взяття проб води, нафти або газу з визначеної глибини.

Крім того, компанія "Укрнафта" розвиває внутрішні інженерні розробки для підвищення ефективності капітального ремонту свердловин (КРС). Метою ініціативи є скорочення строків виконання робіт, контроль витрат та досягнення технологічної незалежності від зовнішніх підрядників.