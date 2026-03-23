Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,82

--0,14

EUR

50,68

+0,17

Готівковий курс:

USD

44,15

44,00

EUR

51,29

51,01

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Нове інженерне рішення: "Укрнафта" впровадила власну розробку для прискорення ремонту свердловин

"Укрнафта" впровадила власну розробку для прискорення ремонту свердловин / Укрнафта

Компанія "Укрнафта" розвиває внутрішні інженерні розробки для підвищення ефективності капітального ремонту свердловин (КРС). Метою ініціативи є скорочення строків виконання робіт, контроль витрат та досягнення технологічної незалежності від зовнішніх підрядників.

Особливості технології

Основним впровадженим інструментом стала гідровакуумна желонка (ГВЖ), створена фахівцями філії "КРС-Сервіс" та УНПС (Управління нафтопромислового сервісу — ред.). Пристрій призначений для очищення стовбура та вибою свердловин у складних геологічних умовах, зокрема при низькому пластовому тиску, де стандартні методи промивання є малоефективними.

Принцип роботи базується на створенні вакуумного ефекту після спуску інструмента. Це дозволяє механічно видаляти пісок, шлам та металеві домішки без залучення спеціалізованих промивальних агрегатів.

Результати впровадження

За словами голови правління АТ "Укрнафта" Богдана Кукури, інструмент уже застосовано під час капітального ремонту дванадцяти свердловин та двох свердловин після буріння, з метою очищення вибою від пропанту після проведення ГРП, що дозволило скоротити тривалість робіт та оптимізувати витрати.

На сьогодні інструмент успішно використано під час:

  • капітального ремонту 12 свердловин; 
  • очищення вибою від пропанту на 2 свердловинах після буріння та проведення ГРП.

Виробничий потенціал

"Укрнафта" має потужності для самостійного виготовлення гідровакуумних желонок. Власне виробництво дозволяє компанії масштабувати використання технології на різних родовищах та оперативно забезпечувати бригади необхідним інструментом без зовнішніх закупівель.

Нагадаємо, у березні "Укрнафта" створила внутрішній повний цикл пакерного сервісу для робіт на свердловинах, що дозволяє виконувати ключові операції власними силами та самостійно контролювати якість.

Автор:
Тетяна Ковальчук