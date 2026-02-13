"Укрнафта" модернізує свердловини: встановлено 86 автоматичних систем дозування реагентів

У 2025 році АТ "Укрнафта" встановила 86 автоматичних систем дозування рідких реагентів на своїх виробничих об’єктах, продовжуючи впроваджувати сучасні технології в нафтогазовій галузі.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Укрнафти".

Нові системи дозволяють використовувати широкий спектр високоякісних реагентів з меншими витратами, що забезпечує ефективніший захист підземного обладнання від корозії та відкладів, а також покращує процеси розрідження нафти.

Технології оснащені віддаленим керуванням, онлайн-моніторингом насосного обладнання та дистанційним контролем тиску на свердловинах. Частина систем працює на автономному живленні від сонячних батарей, що дозволяє зберігати працездатність навіть під час знеструмлень, спричинених атаками на енергосистему.

На відміну від попереднього методу періодичної подачі реагентів за допомогою автомобільної спецтехніки, нова технологія забезпечує безперервне нагнітання реагентів по капілярній трубці безпосередньо на вибій свердловини.

"Застосування таких систем дозволяє подовжити міжремонтний період роботи свердловин з механізованим способом експлуатації — з використанням електровідцентрових і штангових глибинних насосів. Це, у свою чергу, зменшує втрати вуглеводнів через простої та дає змогу ефективніше залучати бригади підземного ремонту до інших операцій", — зазначив голова правління "Укрнафти" Богдан Кукура.

У 2026 році компанія планує встановити ще 21 автоматичну систему дозування реагентів, продовжуючи модернізацію виробничих процесів.

Додамо, "Укрнафта" системно здійснює геологічне вивчення надр для підготовки та планування буріння. Загалом компанія виконала понад 1210 км² 3D сейсморозвідувальних досліджень у різних регіонах України.