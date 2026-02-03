Запланована подія 2

Рекордний показник: у 2025 році "Укрнафта" пробурила 25 нових свердловин

Торік "Укрнафта" пробурила 25 нових свердловин. / Укрнафта

За минулий рік компанія "Укрнафта" пробурила 25 нових свердловин. Це на 150% більше ніж у 2024 року (10 свердловин) і рекордний показник за останні роки. Для розуміння масштабу: результат 2025 року дорівнює всьому обсягу робіт, виконаному за період з 2015 по 2022 роки. Видобуток нафти зріс на 3,77%.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба компанії.

Із них 7 свердловин зведено власними силами компанії, що свідчить про зростання внутрішніх виробничих спроможностей.

Нове буріння, інтенсифікації та інші проведені заходи сукупно дозволили наростити видобуток "Укрнафти" у 2025 році на 3,39% у нафтовому еквіваленті порівняно з 2024 роком. Зокрема, видобуток нафти зріс на 3,77%. Видобуток газу - на 2,86%.

До 2023 року темпи нового буріння залишалися мінімальними — в середньому 1–2 свердловини на рік. Після переходу компанії під державне управління обсяги буріння почали стабільно зростати.

Динаміка нового буріння:

  • 2023 рік — 6 свердловин; 
  • 2024 рік — 10 свердловин (+67%); 
  • 2025 рік — 25 свердловин (+150%).

Фактично, у 2025 році збудовано стільки ж свердловин, як за весь період 2015–2022 років.

Паралельно зростають і обсяги буріння власними силами компанії:

  • 2023 рік — 6 188 м; 
  • 2024 рік — 11 082 м (+79%);  
  • 2025 — 18 994 м (+71%).

"Ми нарощуємо буріння в межах наявних спецдозволів і водночас відновлюємо власні бурові потужності. Це дозволяє системно збільшувати обсяги робіт і зменшувати залежність від зовнішніх підрядників", — зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

За його словами, окремий фокус компанії — підвищення ефективності будівництва свердловин. Торік було оновлено підхід до облаштування бурових майданчиків і під’їзних шляхів; продовжуємо заміну застарілої логістичної техніки.

У результаті час монтажно-демонтажних робіт скорочено на 24% — до 10 днів економії на будівництві однієї свердловини та зменшено кількість задіяної техніки.

Нагадаємо, у серпні 2025 року в Україні вперше провели геофізичне дослідження свердловини з використанням колтюбінгового обладнання. Роботи пройшли на одному з родовищ "Укрнафти".

Автор:
Тетяна Ковальчук