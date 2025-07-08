"Нафтогаз" запустив нову свердловину, що дає 383 тисячі кубометрів газу на добу

АТ "Укргазвидобування" що входить до Групи “Нафтогаз”, ввело в експлуатацію нову розвідувальну високодебітну свердловину. Її добовий дебіт становить 383 тис. кубометрів природного газу.

Як пише Delo.ua, про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Вказується, що свердловина похилоскерована, глибиною майже 5,7 км. Всі роботи — від буріння до запуску — виконано на півтора місяці раніше запланованого терміну.

"Дякую всім підрозділам "Укргазвидобування", які були залучені до проєктування, буріння, облаштування та інших робіт. Дійсно важливий результат, враховуючи потребу країни в газі", — зазначив Сергій Корецький.

Нагадаємо, група "Нафтогаз" уклала новий контракт з польською компанією Orlen Group про постачання в Україну партії 140 млн куб. м скрапленого газу зі США. Це вже четверта угода "Нафтогазу" з польським Orlen. Загалом в рамках цих угод законтрактовано 440 млн куб. м LNG для потреб наступного опалювального сезону.

Наразі "Нафтогаз" розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.