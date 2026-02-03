Запланована подія 2

Рекордный показатель: в 2025 году "Укрнафта" пробурила 25 новых скважин

скважина
В прошлом году "Укрнафта" пробурила 25 новых скважин. / Укрнафта

За прошлый год компания "Укрнафта" пробурила 25 новых скважин. Это на 150% больше, чем в 2024 году (10 скважин) и рекордный показатель за последние годы. Для понимания масштаба: результат 2025 года равняется всему объему работ, выполненному за период с 2015 по 2022 годы. Добыча нефти выросла на 3,77%.

Как пишет Delo . ua , об этом сообщает пресс-служба компании.

Из них 7 скважин построены собственными силами компании, что свидетельствует о росте внутренних производственных способностей.

Новое бурение, интенсификации и прочие проведенные мероприятия совокупно позволили нарастить добычу "Укрнафты" в 2025 году на 3,39% в нефтяном эквиваленте по сравнению с 2024 годом. В частности, добыча нефти выросла на 3,77%. Добыча газа – на 2,86%.

До 2023 года темпы нового бурения оставались минимальными - в среднем 1-2 скважины в год. После перехода компании под государственное управление объемы бурения стали стабильно расти.

Динамика нового бурения:

  • 2023 год - 6 скважин;
  • 2024 год - 10 скважин (+67%);
  • 2025 год - 25 скважин (+150%).

Фактически в 2025 году построено столько же скважин, как за весь период 2015-2022 годов.

Параллельно растут и объемы бурения собственными силами компании:

  • 2023 год - 6 188 м;
  • 2024 год - 11 082 м (+79%);
  • 2025 - 18 994 м (+71%).

"Мы наращиваем бурение в пределах имеющихся спецразрешений и одновременно восстанавливаем собственные буровые мощности. Это позволяет системно увеличивать объемы работ и уменьшать зависимость от внешних подрядчиков", - отметил председатель правления АО " Укрнафта " Богдан Кукура.

По его словам, кремный фокус компании — повышение эффективности строительства скважин . В прошлом году был обновлен подход к обустройству буровых площадок и подъездных путей; продолжаем замену устаревшей логистической техники.

В результате, время монтажно-демонтажных работ сокращено на 24% — до 10 дней экономии на строительстве одной скважины и уменьшено количество задействованной техники.

Напомним, в августе 2025 года в Украине впервые было проведено геофизическое исследование скважины с использованием колтюбингового оборудования. Работы прошли на одном из месторождений "Укрнафты".

Автор:
Татьяна Ковальчук