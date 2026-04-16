Экспорт украинского меда может снизиться на 10-20%: что происходит с ценами

Экспорт украинского меда в 2026 году может сократиться на 10-20% на фоне временного дефицита уже подтолкнувшей цены вверх продукции. Закупочная цена меда выросла более чем вдвое – с 65-70 грн/кг в начале сезона до около 130 грн/кг.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор компании Beehive Семен Гагарин, которая является одним из крупнейших экспортеров меда.

Временный дефицит меда и риск сокращения экспорта

Несмотря на текущие колебания, общие ожидания урожая меда в Украине в 2026 году - положительные, отметил Гагарин.

В целом урожайность ожидается на уровне 60-80 тыс. тонн в год, как в 2023-2024 годах.

В то же время гендиректор Beehive отметил, что отрасль остается чувствительной к погодным условиям, поэтому финальный результат будет в значительной степени зависеть от ключевых периодов сбора меда.

До нового урожая в 2026 году (ориентировочно в августе) наблюдается временный дефицит меда в Украине. Это уже влияет на экспорт, прежде всего, в направлении рынка ЕС. В первую очередь это проявляется в сокращении объемов поставок и росте цен, заявил Гагарин.

Закупочная цена меда для пчеловодов выросла с 65–70 грн/кг в начале сезона до около 130 грн/кг сейчас. В то же время стоимость реализации (продажи) меда выросла с 1,90 евро/кг до 3,20 евро/кг в страны ЕС. Насколько она еще может вырасти – тоже неизвестно, но исторически, самая высокая цена на мед была примерно в диапазоне плюс-минус 3,50 евро/кг, отметил гендиректор.

"Экспорт в 2025 году составил 50 тыс. тонн в год. В 2026 году мы ожидаем, что общее падение экспорта будет на уровне 10-20%, до 40-45 тыс. тонн в год. В то же время с началом нового сезона, ориентировочно с августа-сентября, ситуация должна постепенно стабилизироваться".

Структура рынков сбыта меда

Для Украины приоритетным остается рынок ЕС, на который приходится 90-95% всего экспорта.

"Считаю, что этот показатель существенно не изменится и рынок ЕС останется приоритетным рынком сбыта для украинского меда", - сказал Гагарин.

В то же время, украинские компании постепенно работают над диверсификацией рынков, что является важным фактором долгосрочной устойчивости отрасли, отметил он.

По его словам, существует риск потери позиций Украины как одного из ключевых экспортеров меда.

С дефицитом меда в Украине импортеры в ЕС и США предпочитают мед из других стран, а именно:

Китая;

Индии;

Аргентине.

Импортеры и бизнес не могут ждать Украины и заменяют нас другими регионами поставок, пояснил Гагарин.

"Однако это не означает потерю позиций в стратегическом измерении. Украина остается одним из ключевых игроков мирового рынка, и после восстановления объемов есть все предпосылки для возвращения и усиления своих позиций", - добавил он.

В 2024 году Украина экспортировала рекордные за время независимости 85,8 тыс. тонн меда, на 55% превысив показатель 2023 года. Тогда экспортеры получили и рекордную выручку - $167 млн, на 38% больше по сравнению с 2023 годом.