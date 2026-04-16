Производители меда считают убытки: подорожание дизеля стоит десятки тысяч евро ежемесячно

Украинские производители меда фиксируют существенные финансовые потери из-за подорожания горючего на фоне обострения на Ближнем Востоке. Предыдущий ущерб составляет десятки тысяч евро в месяц. Остановка экспорта в Катар и ОАЭ может лишить отрасль не только годовой выручки, но и стратегически важного рынка.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал генеральный директор компании Beehive Семен Гагарин, которая является одним из крупнейших экспортеров меда.

О влиянии войны в Иране на производителей меда в Украине

Повлияла ли и как ситуация с повышением цен на дизель из-за войны на Ближнем Востоке на производителей меда?

— Повлияло негативно и существенно, ведь вся закупка меда в Украине, условно говоря, происходит в разных регионах, в которые нужно добираться. Чтобы закупить одну машину меда объемом 20 тонн, приходится проезжать 500–600 километров, собирая продукцию по разным селам от пчеловодов и фермеров.

После этого мед нужно доставить на производство, а дальше – организовать логистику и доставить продукцию партнерам в Европейский Союз.

Это только расходы на топливо из-за роста цен. До начала войны на Ближнем Востоке дизель на оптовом рынке можно было купить примерно за 60 грн. за литр, тогда как сейчас он стоит около 90 грн. за литр. То есть цена выросла примерно в полтора раза, что привело к удорожанию как внутренней логистики, так и экспорта.

А еще какие убытки в других секторах, кроме дизеля, есть?

— В первую очередь, это логистика, в частности доставка контейнеров на Ближний Восток. Многие наши клиенты расположены в регионе Ближнего Востока – в частности, в Катаре, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Наибольшим рынком этого региона для нас Катар, куда мы осуществляли значительные поставки.

Однако доставка туда фактически остановлена, конечно, из-за глобальных политических решений. Если до войны в Иране стоимость перевозки контейнера в Катар составляла $7–8 тыс., то сейчас она выросла до $20 тыс. При этом сейчас ситуация в регионе достаточно непредсказуема, что требует дополнительно планировать логистику.

Сроки доставки также значительно увеличились: если раньше это занимало около 45 дней, то сейчас – до 90 дней. Мы намеренно приостановили поставки в этом направлении к стабилизации логистической ситуации.

Наибольшие трудности связаны с маршрутами, проходящими через Ормузский пролив, который является ключевым для поставок, в частности в Катар.

Рассматриваете ли вы изменение рынков сбыта до тех пор, пока Катар остается недоступным? Куда можно переориентировать экспорт?

— Да, рассматриваем, но это не компенсирует потери в полной мере. Если, например, выпадают такие рынки, как Катар или ОАЭ, это не означает, что можно быстро найти альтернативу, например, в Европе или Северной Америке.

Конечно, у нас есть диверсификация: мы поставляем продукцию и в Северную Америку, и в Европу, и на Ближний Восток. Но когда один из рынков, таких как Катар, приходится, оперативно заменить его практически невозможно. Мы уже наработали определенные модели, чтобы эффективно справляться с такими глобальными вызовами, тестируем их.

Какие это объемы потерь в физическом измерении?

— Это не слишком большие объемы – речь идет о контейнерных поставках, примерно до 100 тонн экспорта. В масштабах нашего бизнеса это не критично, однако это скорее стратегическая потеря рынка.

Речь идет о регионе с высоким уровнем ВВП на душу населения и значительным потребителем меда, ведь для местных потребителей это доступный, хотя довольно дорогой продукт.

Временный дефицит меда и риск сокращения экспорта на 10–20%

Какие ожидания по поводу урожая меда в 2026 году?

— Общие ожидания по урожаю в 2026 году – положительные. В целом ожидаем урожайность на уровне 60-80 тыс. тонн в год, как в 2023-2024 годах.

В то же время отрасль остается чувствительной к погодным условиям, поэтому финальный результат будет в значительной степени зависеть от ключевых периодов сбора меда.

Видите ли риск дефицита меда в Украине или на экспортных рынках? Насколько может упасть экспорт меда?

- До нового урожая в 2026 году (август) мы наблюдаем временный дефицит меда в Украине. Это уже влияет на экспорт, прежде всего, в направлении рынка ЕС. В первую очередь это проявляется в сокращении объемов поставок и росте цен.

Экспорт в 2025 году составил 50 тысяч тонн в год. В 2026 году мы ожидаем, что всеобщее падение экспорта будет на уровне 10-20%, до 40-45 тыс. тонн в год. В то же время, с началом нового сезона, ориентировочно с августа-сентября, ситуация должна постепенно стабилизироваться.

Сегодня большинство украинского меда идет на экспорт. Изменяется ли структура рынков сбыта и как?

— Приоритетным для Украины остается рынок ЕС, на который приходится 90–95% всего экспорта. Считаю, что этот показатель не изменится, и рынок ЕС останется приоритетным рынком сбыта для украинского меда.

В то же время, украинские компании постепенно работают над диверсификацией рынков, что является важным фактором долгосрочной устойчивости отрасли.

Есть ли риски потери позиций Украины как одного из ключевых экспортеров меда?

— Да, к сожалению, есть риск. С дефицитом меда в Украине импортеры в ЕС и США предпочитают мед из других стран, а именно Китая, Индии, Аргентины и других стран. Импортеры и бизнес не могут ждать Украины и заменяют нас другими регионами снабжения.

Однако это не означает потери позиций в стратегическом измерении. Украина остается одним из ключевых игроков мирового рынка и после восстановления объемов имеет все предпосылки для возвращения и усиления своих позиций.

Как конкуренция с другими странами оказывает влияние на украинских производителей?

– Конкуренция на мировом рынке однозначно влияет на ценообразование и спрос на украинский мед. Но ключевым индикатором цены остается урожайность меда. Хороший урожай – цена стабильная, или снижается, большие объемы продаж. Плохой урожай – цена существенно растет, объемы реализации уменьшаются.

Как меняется маржинальность бизнеса в пчеловодстве?

— Доходность и маржинальность для пчеловодов выросла в 2025-2026 годах. Это дает положительный стимул для развития пчеловодства в Украине. Доходность экспортеров в целом снизилась из-за общего уменьшения объемов реализации. Самая сложная ситуация у импортеров и производителей меда в ЕС, исторически зависимых от меда из Украины. Многие из них понесли существенное уменьшение доходности и финансовых потерь в 2025-2026 годах. Известно также, что некоторые компании закрываются и прекращают работу.

На сколько выросла доходность и маржинальность для пчеловодов в 2025-2026 годах по сравнению с 2023-2024 годами?

— Насколько возросла доходность пчеловодов – точных данных нет. Но, закупочная цена меда для пчеловодов выросла с 65–70 грн/кг в начале сезона до около 130 грн/кг сейчас.

Стоимость реализации (продажи) меда выросла с 1,90 евро/кг до 3,20 евро/кг в страны ЕС.

Насколько она еще может вырасти – тоже неизвестно, но исторически, самая высокая цена на мед была примерно в диапазоне плюс-минус 3,50 евро/кг.

О ситуации с экспортом меда Beehive

Какие у вашей компании ожидания объемов экспорта меда в этом году — снижения или роста?

— Мы считаем, что дальнейшего понижения не будет, поскольку уже произошло существенное сокращение. В позапрошлом году мы экспортировали около 10 тыс. тонн, в прошлом году — примерно 9 тыс. тонн, а впоследствии объемы снизились до 4 тыс. тонн, то есть почти вдвое у всех производителей на рынке.

В этом году, возможно, мы выйдем на уровень 4,5–5 тыс. тонн. То есть, ожидается стабилизация с незначительным ростом по сравнению с 4 тыс. тонн меда.

Почему произошло падение?

– Основной причиной стала низкая урожайность. В позапрошлом году Украина экспортировала 80–90 тыс. тонн меда, тогда как в прошлом году — около 50 тыс. тонн.

Когда урожай низкий, возникает дефицит меда, что приводит к резкому росту цен. Как я говорил, закупочная цена для пчеловодов выросла более чем вдвое: с 65–70 грн/кг в начале сезона до около 130 грн/кг сейчас.

Такой стремительный рост цен влияет на рынок сбыта: часть клиентов сокращает закупки, поскольку не может адаптироваться к удорожанию вдвое за короткий период. В результате, объемы продаж уменьшаются, а цены растут.

Это классическая рыночная ситуация: при хорошем сезоне цены стабильны, спрос и предложение сбалансированы, а доходность прогнозируема. В случае же неурожая цены резко возрастают, но физические объемы экспорта уменьшаются.

Вы рассказывали, что Beehive рассматривает возможность открытия производственных мощностей в ЕС из-за возвращения Евросоюзом импортных пошлин на мед. Есть ли решение и какие первые шаги по открытию производственных мощностей в ЕС?

- Мы рассматриваем развитие производственного присутствия в ЕС как часть стратегического развития компании. В настоящее время анализируем разные варианты: как приобретение существующих активов, так и строительство новых производственных мощностей.

Окончательного решения пока нет, однако переговоры с потенциальными партнерами уже продолжаются. Ключевыми факторами для нас есть экономическая целесообразность, регуляторные условия и доступ к рынкам сбыта.