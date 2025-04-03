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Украина в январе почти вдвое сократила экспорт меда: в какие страны отправлено больше всего
За январь 2025 г. Украина экспортировала 3,3 тыс. тонн меда, на 55% меньше по сравнению с 7,4 тыс. тонн в январе прошлого года. Об этом сообщил глава Украинской ассоциации аграрного экспорта (УААЭ) Дмитрий Крошка в комментарии для Delo.ua. Валютные поступления от поставок этого товара в январе составили $6,7 млн.
За этот месяц главными покупателями украинского меда стали США, Италия и Германия, доля которых составила около 45% от общей стоимости продукта.
Он напомнил, что за 2024 год Украина экспортировала рекордные за время независимости 85,8 тыс. тонн меда, на 55% превысив показатель 2023 года. В прошлом году экспортеры получили и рекордную выручку — $167 млн, на 38% больше по сравнению с 2023 годом.
В прошлом году основным рынком сбыта украинского остался Евросоюз, экспорт в который составил 71 тыс. тонн (83% от общего). Крупнейшими его покупателями стали:
- Германия – 18,9 тыс. тонн;
- США — 12,1 тыс. тонн;
- Польша – 9,7 тыс. тонн;
- Франция — 9,6 тыс. тонн;
- Бельгия – 7,1 тыс. тонн;
- Испания – 5,4 тыс. тонн.
Региональную структуру украинского экспорта частично удалось диверсифицировать благодаря поставкам в Соединенные Штаты, где в прошлом году закупили в шесть раз больше меда, чем в 2023 году. Среди других стран, не входящих в состав ЕС, в 2024 году стоит отметить продажи в Израиль (800 тонн), Японию (451 тонна) и Турцию (364 тонны).
В 2024 году Украина могла беспошлинно экспортировать в ЕС 44,4 тыс. тонн меда, а за пять месяцев 2025 года сможет поставить 18,5 тыс. тонн. После исчерпания квоты последующие партии продукта облагаются пошлиной в 17,3%. Однако экспорт украинского меда обычно превышает квоту: например, в 2021 году она составляла 5 тыс. тонн, а фактические продажи — в десять раз больше, 50,7 тыс. тонн. Поэтому в ближайшие годы не стоит ожидать серьезных изменений в сложившейся региональной структуре сбыта, объясняет Дмитрий Крошка.
Что мешает экспортировать больше меда
Глава УААЭ в комментарии назвал основные причины, мешающие украинским производителям наращивать отгрузку меда за границу:
- Влияние полномасштабной войны и вызванных ею последствий, что повлекло за собой общее снижение производственного потенциала;
- Сохранение структурных проблем, которые и раньше тормозили развитие и экспорт украинского меда, например, низкая точность статистики. В условиях, когда практически весь размер производства формируется хозяйствами населения, оценить настоящий уровень предложения на рынке очень трудно;
- Дисбаланс и колебания внутренних и экспортных цен. Поэтому возникает значительное несоответствие между ценами производителей и стоимостью продукции при продаже конечным потребителям, а также чередование подъемов и спадов цены меда на внешних рынках;
- Сырьевая ориентация товарной структуры экспорта, вызванная невозможностью создания однородных партий продукции из-за привлечения многих мелких производителей. Потому мед продается наливом в бочках, без добавленной стоимости;
- Отсутствие углубленных кодов УКТВЭД в Украине. Это создает трудности при наличии квот для производителей, ориентирующихся на экспорт именно фасованной и упакованной продукции.
Однако наиболее критической является проблема непрогнозируемости рынка, добавляет эксперт. Каждый следующий сезон может отличаться от предыдущего по многим базовым параметрам (производство, сбыт, запасы, ценовая ситуация) из-за слабого взаимодействия между его субъектами и стремлением действовать самостоятельно без учета объективно обусловленной конъюнктуры, информация о которой отсутствует.
Напомним, несмотря на войну и логистические проблемы, Украина остается у ТОП-5 ключевых экспортеров меда. Больше ее в прошлом году экспортировали только Китай, Индия и Аргентина. Основными импортерами и потребителями меда страны ЕС и США. Эти регионы ввозят более 70% от общего импорта.