В Украине возобновляется полноценный государственный контроль за импортированными пищевыми продуктами, кормами и побочными продуктами животного происхождения. Правительство приняло постановление №345 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 7 мая 2022 г. №537", исключив пункт 1.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Пункт 1 постановления регулировал на период военного положения меры государственного контроля за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных с учетом определенных особенностей .

Принятие постановления будет способствовать:

по снижению рисков для здоровья людей;

снижению рисков для здоровья людей; усилению контроля качества импортируемой продукции;

контроля качества импортируемой продукции; с праведными условиями для бизнеса;

праведными условиями для бизнеса; по защите потребителей;



защите потребителей; уменьшению рисков ввоза опасной продукции.

"Это еще один шаг к гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами и усилению продовольственной безопасности Украины", — отметил министр Минагрополитики Виталий Коваль.

Напомним, Кабмин на очередном заседании принял постановление №331 "О внесении изменений в Порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров". В список попали орехи, мед, пшеница, кукуруза, соя, идущие на экспорт.