- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В Украине возобновили контроль за импортированными пищевыми продуктами и кормами
В Украине возобновляется полноценный государственный контроль за импортированными пищевыми продуктами, кормами и побочными продуктами животного происхождения. Правительство приняло постановление №345 "О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Украины от 7 мая 2022 г. №537", исключив пункт 1.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Пункт 1 постановления регулировал на период военного положения меры государственного контроля за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных с учетом определенных особенностей .
Принятие постановления будет способствовать:
- по снижению рисков для здоровья людей;
- усилению контроля качества импортируемой продукции;
- с праведными условиями для бизнеса;
-
по защите потребителей;
- уменьшению рисков ввоза опасной продукции.
"Это еще один шаг к гармонизации украинского законодательства с европейскими стандартами и усилению продовольственной безопасности Украины", — отметил министр Минагрополитики Виталий Коваль.
Напомним, Кабмин на очередном заседании принял постановление №331 "О внесении изменений в Порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров". В список попали орехи, мед, пшеница, кукуруза, соя, идущие на экспорт.