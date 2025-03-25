Правительство усовершенствовало формирование минимально допустимых экспортных цен: какие товары в списке

Кабмин на очередном заседании принял постановление №331 "О внесении изменений в Порядок утверждения минимально допустимых экспортных цен на отдельные виды товаров". В список попали орехи, мед, пшеница, кукуруза, соя, идущие на экспорт.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Согласно постановлению дополнен перечень условий поставок, по которым определяются минимально допустимые экспортные цены, для следующих товаров:

мед (код согласно УКТ ВЭД 0409 00 00 00, условия поставок CIF);

соевые бобы (код согласно УКТ ВЭД 1201 и 1205, условия поставок FCA);

пшеница (код согласно УКТ ВЭД 1001, условия поставок DAT, DPU, FAS);

кукуруза (код согласно УКТ ВЭД 1005, условия поставок DAT, FCA);

масло подсолнечное (код согласно УКТ ВЭД 1512, условия поставок DDP, CFR, CIF, FAS);

ячмень (код согласно УКТ ВЭД 1003, условия поставок FCA);

овес (код согласно УКТ ВЭД 1004, условия поставок DAT, FCA);

семена рапса или кользы (код согласно УКТ ВЭД 1205, условия поставок DAP, CPT, FCA, FOB);

грецкие и другие орехи (код согласно УКТ ВЭД 0802 31 00 00 и 0802 32 00 00, условия поставок DAP, CPT, FCA).

Кроме того, изменена процентиль в расчете реферептпых минимальных экспортных цен на отдельные виды товаров с применением квантильного метода с пятого процентиля на десятый процентиль. Также документ дополнен положением, предусматривающим, что минимально допустимая экспортная цена на отдельный вид товара не может быть меньше минимальной цены на данный вид товара по такому же условию поставок в предыдущем месяце.

Справочно

Минимально допустимые экспортные цены применяются со следующего дня после их размещения на официальном сайте Минагрополитики. Минимальные экспортные цены устанавливаются в долларах США за килограмм. Запрещается экспорт отдельных видов товаров, если предусмотренные внешнеэкономическим договором контрактные (внешнеторговые) цены ниже, чем утвержденные Минагрополитики минимально допустимые экспортные цены.

Напомним, за январь-февраль 2025 года наиболее экспортируемым из Украины товаром стала кукуруза. Ее доля в общей структуре экспорта составила 16%.