ЭКА поддержало украинский экспорт на 1,79 млрд грн с начала года

За первые два месяца 2025 года Экспортно-кредитное агентство (ЭКА) способствовало украинскому экспорту на сумму 1,79 млрд грн. Кроме того, агентство застраховало 72,96 млн грн банковских кредитов для экспортеров.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщило Министерство экономики.

Как отметила министр экономики Украины Юлия Свириденко, рост использования механизмов страхования свидетельствует о доверии бизнеса к государственным инструментам поддержки. Это помогает предпринимателям сокращать риски, привлекать финансирование, расширять производство и выходить на новые рынки.

Активнее всего услугами ЭКА в январе-феврале воспользовались предприниматели из Хмельницкой (1,31 млрд грн), Запорожской (230,4 млн грн) и Тернопольской (130,65 млн грн) областей.

Среди сотрудничающих с агентством банков больше всего экспортных контрактов поддержали:

Райффайзен Банк – 1,31 млрд грн;

Сбербанк – 298,5 млн грн;

Кредобанк – 130,6 млн грн.

По объемам выданных кредитов для экспортеров лидерами стали:

Сбербанк – 52,8 млн грн;

Кредобанк – 10 млн грн;

Кредитвестбанк – 6 млн грн.

Украинские компании будут поставлять продукцию во Францию, Германию, Болгарию, Данию, Венгрию и другие страны. Основные товары экспорта – мебель, бумага и картон, изделия из пластмассы.

За одиннадцать месяцев 2024 года ЭКА поддержало 7,22 млрд грн экспорта. Это почти на 2 млрд грн больше показателя того же периода прошлого года.