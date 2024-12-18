С начала года ЭКА поддержало 7,2 млрд грн экспорта: какие области в лидерах

За одиннадцать месяцев 2024 года Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) поддержало 7,22 млрд грн экспорта. Это почти на 2 млрд грн больше показателя того же периода прошлого года.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что поддержка и развитие несырьевого экспорта — одно из ключевых направлений политики "Сделано в Украине". За одиннадцать месяцев ЭКА застраховало 1 млрд грн экспортных кредитов, поддержав 7,22 млрд грн экспорта – почти на 2 млрд грн больше, чем в январе-ноябре 2023 года.

"Важно, что одна гривна страховой ответственности конвертировалась в 7,83 грн будущей экспортной выручки", — отметила Свириденко.

Лидеры по объемам поддержанного экспорта за 11 месяцев 2024 года

Киев — 3,8 млрд грн поддержанного экспорта, 304 млн грн выданных кредитов;

Львовская область — 1,25 млрд грн поддержанного экспорта, 147 млн грн кредитов;

Винницкая область — 702,8 млн грн поддержанного экспорта, 183 млн грн кредитов.

Также в Минэкономики сообщили, что в этом году восемь банков страховали в ЭКА кредиты своих клиентов. Первое место по объему поддержанного экспорта по итогам 11 месяцев у Укргазбанка (2,9 млрд грн), второе – ПУМБ (1,78 млрд грн), третье – МТБ банк (980 млн грн).

Самыми популярными странами для экспорта украинских товаров были:

Польша;

ОАЭ;

Азербайджан;

Германия;

Словакия.

Наибольшие объемы экспорта пришлись на товарные группы "молоко и молочные продукты", "древесина и изделия из нее" и "продукты переработки овощей и фруктов".

Напомним, в 2024 году Экспортно-кредитное агентство Украины достигло рекордного уровня страховой ответственности, что составило более 1 миллиарда гривен.

В общей сложности ЭКА взяло на себя 1,062 млрд грн ответственности по внешнеэкономическим контрактам и экспортным кредитам, предоставленным банками-партнерами украинским экспортерам.

В сентябре ЭКА подписало первый договор страхования от военных рисков инвестиционного кредита. Первой украинской компанией, чей кредитный договор был застрахован, стала компания "Флексорес".