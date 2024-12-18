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З початку року ЕКА підтримало 7,2 млрд грн експорту: які області в лідерах

страхування
З січня по листопад 2024 року ЕКА підтримало 7,2 млрд грн експорту

За одинадцять місяців 2024 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) підтримало 7,22 млрд грн експорту. Це майже на 2 млрд грн більше показника такого ж періоду минулого року.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Вона наголосила, що підтримка та розвиток несировинного експорту — один з ключових напрямків політики "Зроблено в Україні". За одинадцять місяців ЕКА застрахувало 1 млрд грн експортних кредитів, підтримавши 7,22 млрд грн експорту - майже на 2 млрд грн більше, ніж в січні-листопаді 2023 року.

"Важливо, що одна гривня страхової відповідальності конвертувалася в 7,83 грн майбутньої експортної виручки", — зазначила Свириденко.

Лідери за обсягами підтриманого експорту за 11 місяців 2024 року

  • Київ — 3,8 млрд грн підтриманого експорту, 304 млн грн виданих кредитів; 
  • Львівська область — 1,25 млрд грн підтриманого експорту, 147 млн грн кредитів; 
  • Вінницька область — 702,8 млн грн підтриманого експорту, 183 млн грн кредитів.

Також в Мінекономіки повідомили, що цьогоріч вісім банків страхували в ЕКА кредити своїх клієнтів. Перше місце за обсягом підтриманого експорту за підсумками 11 місяців в Укргазбанку (2,9 млрд грн), друге — ПУМБ (1,78 млрд грн), третє — МТБ банк (980 млн грн).

Найпопулярнішими країнами для експорту українських товарів були:

  • Польща; 
  • ОАЕ; 
  • Азербайджан; 
  • Німеччина; 
  • Словаччина.

Найбільші обсяги експорту припали на товарні групи "молоко та молочні продукти", "деревина та вироби з неї" та "продукти переробки овочів та фруктів".

Нагадаємо, у 2024 році Експортно-кредитне агентство України досягло рекордного рівня страхової відповідальності, що склала понад 1 мільярд гривень.

Загалом ЕКА взяло на себе 1,062 млрд грн відповідальності за зовнішньоекономічними контрактами та експортними кредитами, наданими банками-партнерами українським експортерам.

Додамо, у вересні ЕКА підписало перший договір страхування від воєнних ризиків інвестиційного кредиту. Першою українською компанією, чий кредитний договір був застрахований, стала компанія "Флексорес".

Автор:
Ольга Колесніченко