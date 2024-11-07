Страхова відповідальність ЕКА у 2024 році перевищила 1 млрд грн

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) у 2024 році досягло рекордної позначки страхової відповідальності, що перевищила 1 мільярд гривень.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"Це перший за історію агентства прецедент, коли страхова відповідальність по діючих договорах одномоментно перевищила 1 млрд грн", - пише Мінекономіки.

Загалом ЕКА взяло на себе 1,062 млрд грн відповідальності за зовнішньоекономічними контрактами та експортними кредитами, наданими банками-партнерами українським експортерам.

За її словами, діяльність ЕКА дозволяє зменшити ризики для українських експортерів і забезпечує вигідніше фінансування.

"Загальна сума експортних контрактів, застрахованих ЕКА, вже перевищила 8 млрд грн. Це означає, що кожна гривня страхової відповідальності ЕКА конвертується у 8,17 грн майбутньої експортної виручки", - йдеться в повідомленні.

Хто користується послугами ЕКА

З початку року найбільше скористалися послугами ЕКА бізнеси Вінниччини, Києва та Львівщини. Найбільшими експортними ринками для клієнтів агентства стали Польща, Азербайджан та ОАЕ.

Що стосується найбільш популярних товарів експорту, то за дев’ять місяців цього року серед лідерів були молоко та молочні продукти (2,53 млрд грн), деревина та вироби з неї (1,3 млрд грн) та продукти переробки овочів (695 млн грн).

Додамо, у вересні ЕКА підписало перший договір страхування від воєнних ризиків інвестиційного кредиту. Першою українською компанією, чий кредитний договір був застрахований, стала компанія "Флексорес".

В Мінекономіки нагадали, що у травні 2024 року ЕКА розпочало приймання заявок від інвесторів в експортоорієнтовані підприємства на користування продуктами зі страхування.