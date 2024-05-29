Україна розпочала страхування інвесторів від воєнних та політичних ризиків

Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) починає прийом заявок на страхування інвестицій від воєнних та політичних ризиків.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що це було передбачено Законом України 3497-IX "Про внесення змін до Закону України "Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності" щодо страхування інвестицій в Україні від воєнних ризиків", який набув чинності 1 січня 2024 року.

В чому важливість старту страхування від воєнних та політичних ризиків

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, початок страхування воєнних та політичних ризиків — вкрай важлива подія для ринку й не менш важлива для політики "Зроблено в Україні".

У колонці для Forbes вона зазначила, що розвинена інфраструктура страхування від воєнних ризиків може бути додатковим стимулом для інвесторів виходити на український ринок, розвивати тут свої заводи і фабрики, які орієнтовані на експорт.

"Раніше страхування від воєнних ризиків було доступне лише від міжнародних організацій — MIGA страхувало іноземні компанії, які готові інвестувати в Україну, американська DFC та польська агенція KUKE надавали гарантії іноземним та українським компаніям. І тепер ЕКА приєднується до організацій, готових страхувати інвестиції в Україну і в Україні", - розповіла Свириденко.

За її словами, завдяки цьому українські компанії отримують додаткові гарантії фінансової безпеки, а економіка — посилення ділової активності.

"Страхування сприятиме створенню об'єктів та інфраструктури, необхідних для розвитку переробної промисловості та експорту товарів, зроблених в Україні", — підсумувала голова Мінекономіки.

Які продукти пропонує ЕКА

Зазначається, що Експортно-кредитне агентство пропонуватиме два страхових продукти: страхування прямих інвестицій для інвесторів та страхування інвестиційних кредитів для банків.

До воєнних ризиків, від яких може страхувати ЕКА, належать:

воєнний конфлікт, включаючи війну або збройний конфлікт, збройна агресія, бойові дії, масові заворушення;

насильницька зміна чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади;

терористичні акти та/або диверсії, в тому числі спричинені воєнними конфліктами, війною, збройними конфліктами, бойовими діями, масовими заворушеннями або насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу, захопленням державної влади;

окупація, анексія.

Нагадаємо, 9 квітня 2024 року Кабінет міністрів України затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови й порядок страхування (перестрахування) воєнних та політичних ризиків під час здійснення видів діяльності ЕКА.

Що віднесли до політичних ризиків

До політичних ризиків віднесли такі страхові ризики:

здійснене органами державної влади України примусове відчуження майна/вилучення майна суб'єкта господарювання (позбавлення права власності на майно);

безпідставне (незаконне) відкликання ліцензії з боку регулятора ринку або примусове припинення (зупинення) діяльності суб'єкта господарювання державними органами, що встановлене рішенням суду, що набрало законної сили, крім випадків, коли таке припинення діяльності спричинене невиконанням суб'єктом господарювання вимог законодавства;

невиконання або відмова від виконання державою зобов'язань, визначених законодавством, стратегічними або програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку, та/або інвестиційним договором за умови, що суб'єкт господарювання має право вимагати виконання таких зобов'язань;

введення державою заборони (платіжні ембарго, мораторій) на здійснення розрахунків;

неможливість конвертації валюти або переказу валюти за кордон суб'єктом господарювання, крім випадків, передбачених законодавством.

Про Експортно-кредитне агентство

ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" засновано у 2018 році.

Головною метою діяльності агентства є підтримка і стимулювання масштабної експансії експорту товарів (робіт, послуг) українського походження. Установа захищає українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, пов'язаних з виконанням контрактів ЗЕД, а також надає широкий спектр послуг, що дозволяють посилити кредитну політику українських експортерів та ефективно управляти своїми фінансовими потоками. Наприклад, підприємство хоче взяти кредит, щоб профінансувати експортний контракт. Але банк не видасть цей кредит без страхування, яке зі свого боку може забезпечити ЕКА.

Додамо, що у листопаді 2023 року Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт про страхування інвестицій від воєнних ризиків за рахунок Експортно-кредитного агентства.

Нагадаємо, у березні 2023 року ПриватБанк спільно з ЕКА запустив програму підтримки клієнтів-експортерів.

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