СК VUSO та міжнародний брокер WTW запустили страхування вантажоперевезень по Україні від воєнних ризиків

Страхова компанія VUSO та міжнародний страховий брокер WTW розробили та почали реалізовувати програму страхування наземних вантажоперевезень по території України з покриттям від воєнних ризиків.

Про це повідомила пресслужба VUSO.

Там зазначають, що ця програма страхування розроблена міжнародним перестраховим ринком та українською страховою компанією, де страхове покриття передбачає захист від воєнних ризиків.

"Встановлений ліміт ринкової ємності забезпечить повний захист та підтримку українським та закордонним підприємствам, які здійснюють вантажоперевезення територією України. Ця програма перестрахована на приватному перестраховому ринку Великобританії та Ллойдзу, за участі провідних перестраховиків та за лідерства синдикату Маркел", - йдеться в повідомленні VUSO.

В компанії зазначають, що рішення щодо такої співпраці було прийняте на тлі повномасштабного вторгнення в Україну. У 2022 році війна стала причиною скасування ємностей перестрахового ринку, що відобразилося на діяльності українських страхових компаній.

"Програма страхування, яку розробили VUSO та WTW, сприятиме підвищенню стійкості української економіки, безпеці вантажоперевезень та гарантуватиме максимальний рівень фінансової підтримки для клієнтів страхової компанії", - зауважують у VUSO.

У страховій компанії також повідомили, що проєкт вже знаходиться на етапі реалізації. Детальніше про програму можна дізнатися від представників VUSO або WTW Ukraine.

Довідка:

ПрАТ "СК "ВУСО" — провідна українська страхова компанія, яка спеціалізується на моторному, медичному, туристичному страхуванні як для корпоративних клієнтів, так і приватних осіб. На сьогодні в компанії оформлено 50 ліцензій: 17 на добровільні та 33 на обов’язкові види страхування. У липні 2023 року Національний банк підтвердив прозорість структури ПрАТ "СК "ВУСО".

Скільки компаній в Україні страхують від воєнних ризиків

Українських страховиків, які пропонують захист від воєнних ризиків, стає дедалі більше, і їхня кількість вимірюється обсягом майже всього активного ринку страхування, а це приблизно до 50 компаній.

За словами генерального директора Національної асоціації страховиків України (НАСУ) Дениса Ястреба, переважна кількість страховиків пропонують у тому чи іншому варіанті страхування від воєнних ризиків. Деякі з них розробили окремі "воєнні" договори. Дехто розширив межі наявних умов або виключив стандартні "воєнні" підстави для відмови, і тоді можна укласти додатковий договір до наявного договору страхування.

Також є й такі страховики, які включили страхування воєнних ризиків у стандартні базові набори ризиків.

Застрахувати від воєнних ризиків можна авто і нерухомість, здоров'я і життя, виробництво і бізнес. Страхування також залежить від умов кожного страховика. Зазвичай страховий захист обмежений наближенням до зони активних бойових дій, окремими знаряддями війни, діяльністю застрахованої особи.

Щодо розміру відшкодування, то умови страхування та страхові суми (тобто максимальна сума, яку може отримати страхувальник), визначаються кожним страховиком окремо.

Наразі більшість страхових компаній пропонують страхування майна від ушкоджень війною в певних межах, не на повну вартість майна. Утім, є можливість страхування з повним покриттям збитків, але це значно підвищить вартість такого страхування.

Кабінет міністрів затвердив перелік воєнних та політичних ризиків

Нагадаємо, 9 квітня Кабінет міністрів затвердив перелік воєнних та політичних ризиків, а також умови й порядок страхування (перестрахування) воєнних та політичних ризиків під час здійснення видів діяльності ЕКА.

Зокрема, до воєнних ризиків віднесено такі страхові ризики, поширені в міжнародній практиці, які можуть виникнути на території України: