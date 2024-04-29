Серед українців зростає попит на страхування житла та авто від війни

Українські компанії беруться за страхування під час війни, проте виплат у разі застосування зброї масового ураження – не буде. Наразі найбільші українські страховики мають достатньо власного капіталу для страхування військових ризиків та виплат в сегменті фізичних осіб.

Про це розповів директор з роздрібного бізнесу страхової компанії (СК) ІНГО Микола Матика виданню LIGA.net.

Він прогнозує подальше зростання попиту серед українців на страхові продукти.

"Попит на страхування від війни залишається стабільно високим. Якщо у січні-лютому 2024 року продажі страхування житла серед фізичних осіб з покриттям воєнних ризиків зросли в 2,5 рази, а кількість відповідних запитів – у 3-4 рази, то в березні поточного року ми бачимо зростання навіть відносно попередніх місяців", – підкреслив Матика.

За його словами, нині в цьому напрямку працюють 5-6 українських страховиків. Вони вже пропонують низку продуктів для страхування квартир, будинків, автомобілів, життя та здоров’я, що включає покриття воєнних ризиків та є досить гнучкими в плані ціноутворення та страхових сум.

Але, на думку експерта страхового ринку, такого захисту для споживачів все ще не вистачає

Зокрема, щодо автомобілів, зараз багато компаній надають такі послуги в рамках полісу КАСКО. Вони компенсують збитки від ракетних атак, безпілотників, руйнівних ударних чи звукових хвиль, пожеж та навіть наїзду військової техніки.

Щоправда умови полісів мають низку обмежень, зокрема щодо віку та вартості авто. І не тільки.

Так страхові компанії окремо зазначають, що виплат не буде у разі застосування зброї масового ураження - відповідні угоди містять пункти про виключення для "ядерної, біологічної, хімічної зброї".

Матика зазначає, що у ІНГО кількість виплат за воєнними ризиками поки що незначна (1-2% від загальної). Проте вже є випадки виплат за пошкодження авто внаслідок обстрілів у Києві та області, в Дніпрі, Херсонській, Одеській, Львівській та Миколаївській областях.

Перший банк в Україні запускає послугу страхування заставного майна бізнесу від воєнних ризиків

Райффайзен Банк у співпраці з компанією професійних послуг "Аон" та українськими страховими компаніями ARX, "Універсальна" та ІНГО представив послугу страхування майна для бізнес-клієнтів.

Новий банківський інструмент дозволить українським підприємцям застрахувати нерухомість, обладнання та товари в обороті від наслідків воєнних дій.

“Завдяки інструменту war risk insurance українські компанії зможуть мінімізувати ризики реалізації інвестиційних проектів, залучити додаткове фінансування та зменшити ризики, пов’язані з втратою або пошкодженням майна через військові дії”, – зазначає банк.

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