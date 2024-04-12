Як оформити автоцивілку онлайн: покрокова інструкція

ОСЦПВ — обов'язковий документ для більшості водіїв, що дозволяє мінімізувати матеріальні збитки в разі ДТП. Автоцивілка покриває відповідальність автомобіліста перед іншими учасниками дорожнього руху: якщо з вини власника поліса виникне аварійна ситуація, страхова компанія виплатить компенсацію постраждалій стороні.

Сьогодні процес оформлення ОСЦПВ займає буквально кілька хвилин — це можна зробити онлайн, не відвідуючи офіс страховика. Електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант. До того ж його неможливо забути, втратити чи зіпсувати — поліс автострахування завжди буде під рукою в смартфоні. Розповідаємо, як швидко купити автоцивілку та убезпечити себе за кермом.

Як швидко і легко купити ОСЦПВ через Portmone

Головна перевага онлайн-страхування для власника автівки — відсутність необхідності витрачати час і займатися підготовкою паперових документів. Достатньо перейти на сайт Portmone, зареєструватися і дотримуватися простого алгоритму.

На головній сторінці у верхній навігаційній панелі виберіть пункт «Страхування», а потім натисніть на категорію «Автоцивілка». Або скористайтеся прямим посиланням https://www.portmone.com.ua/insurance/osago — так ви відразу потрапите в потрібний розділ. Вкажіть інформацію про ваш транспортний засіб: номер авто, наявність пільг або ліцензії таксі. Також можна скористатися пошуком за параметрами. Натисніть «Продовжити». Виберіть страховий поліс і вкажіть персональні дані для оформлення документа. Натисніть кнопку «Оплатити» та підтвердьте транзакцію.

Квитанція про оплату і сам електронний поліс ОСЦПВ будуть надіслані на вашу електронну пошту.

Чому Portmone?

Оформляючи поліс через Portmone, ви можете бути впевнені, що в разі ДТП постраждала сторона отримає виплати: на платформі розміщені пропозиції надійних страховиків — членів МТСБУ. У безпеці персональних і платіжних даних сумніватися також не доведеться: відповідність стандартам сертифіката PCI DSS є гарантією захисту від шахрайського використання банківських карток.

Платіжна платформа пропонує не тільки купити автоцивілку. На сайті та в мобільному застосунку можна сплатити комунальні рахунки, переказати гроші з картки на картку, поповнити баланс мобільного, оформити «Зелену картку» і здійснити десятки інших операцій.

Клієнти отримують і додаткові переваги. Наприклад, у разі купівлі поліса ОСЦПВ передбачено кешбек у розмірі 10%. Бонусні бали можна використовувати для оплати комісії під час здійснення транзакцій на Portmone, для придбання тарифного плану «Місяць» або поповнення мобільного рахунку.

Платежі за допомогою Portmone — це не тільки зручно, а й вигідно. Скористайтеся можливостями платформи, щоб розв’язувати рутинні фінансові питання без витрат часу і зусиль.