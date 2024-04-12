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Як оформити автоцивілку онлайн: покрокова інструкція
ОСЦПВ — обов'язковий документ для більшості водіїв, що дозволяє мінімізувати матеріальні збитки в разі ДТП. Автоцивілка покриває відповідальність автомобіліста перед іншими учасниками дорожнього руху: якщо з вини власника поліса виникне аварійна ситуація, страхова компанія виплатить компенсацію постраждалій стороні.
Сьогодні процес оформлення ОСЦПВ займає буквально кілька хвилин — це можна зробити онлайн, не відвідуючи офіс страховика. Електронний документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий варіант. До того ж його неможливо забути, втратити чи зіпсувати — поліс автострахування завжди буде під рукою в смартфоні. Розповідаємо, як швидко купити автоцивілку та убезпечити себе за кермом.
Як швидко і легко купити ОСЦПВ через Portmone
Головна перевага онлайн-страхування для власника автівки — відсутність необхідності витрачати час і займатися підготовкою паперових документів. Достатньо перейти на сайт Portmone, зареєструватися і дотримуватися простого алгоритму.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
- На головній сторінці у верхній навігаційній панелі виберіть пункт «Страхування», а потім натисніть на категорію «Автоцивілка». Або скористайтеся прямим посиланням https://www.portmone.com.ua/insurance/osago — так ви відразу потрапите в потрібний розділ.
- Вкажіть інформацію про ваш транспортний засіб: номер авто, наявність пільг або ліцензії таксі. Також можна скористатися пошуком за параметрами.
- Натисніть «Продовжити».
- Виберіть страховий поліс і вкажіть персональні дані для оформлення документа.
- Натисніть кнопку «Оплатити» та підтвердьте транзакцію.
Квитанція про оплату і сам електронний поліс ОСЦПВ будуть надіслані на вашу електронну пошту.
Чому Portmone?
Оформляючи поліс через Portmone, ви можете бути впевнені, що в разі ДТП постраждала сторона отримає виплати: на платформі розміщені пропозиції надійних страховиків — членів МТСБУ. У безпеці персональних і платіжних даних сумніватися також не доведеться: відповідність стандартам сертифіката PCI DSS є гарантією захисту від шахрайського використання банківських карток.
Платіжна платформа пропонує не тільки купити автоцивілку. На сайті та в мобільному застосунку можна сплатити комунальні рахунки, переказати гроші з картки на картку, поповнити баланс мобільного, оформити «Зелену картку» і здійснити десятки інших операцій.
Клієнти отримують і додаткові переваги. Наприклад, у разі купівлі поліса ОСЦПВ передбачено кешбек у розмірі 10%. Бонусні бали можна використовувати для оплати комісії під час здійснення транзакцій на Portmone, для придбання тарифного плану «Місяць» або поповнення мобільного рахунку.
Платежі за допомогою Portmone — це не тільки зручно, а й вигідно. Скористайтеся можливостями платформи, щоб розв’язувати рутинні фінансові питання без витрат часу і зусиль.