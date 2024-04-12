Как оформить автогражданку онлайн: пошаговая инструкция

Полис ОСАГО — обязательный документ для большинства водителей, который позволит минимизировать материальные вложения в случае ДТП. Автогражданка покрывает ответственность автомобилиста перед другими участниками дорожного движения: если по вине владельца страховки возникнет аварийная ситуация, страховая компания выплатит компенсацию пострадавшей стороне.

Сегодня процесс оформления ОСАГО занимает буквально несколько минут — это можно сделать онлайн, не посещая офис страховщика. Электронный документ имеет такую же юридическую силу, как и бумажный вариант. К тому же, его невозможно забыть, потерять или испортить — полис автострахования всегда будет под рукой в смартфоне. Рассказываем, как быстро купить автогражданку и обезопасить себя за рулем.

Как быстро и легко купить ОСАГО через Portmone

Главное преимущество онлайн-страхования для владельца авто — отсутствие необходимости тратить время и заниматься подготовкой бумажных документов. Достаточно перейти на сайт Portmone, зарегистрироваться и следовать простому алгоритму.

На главной странице в верхней навигационной панели выберите пункт «Страхование», а затем — нажмите на категорию «Автогражданка». Или воспользуйтесь прямой ссылкой https://www.portmone.com.ua/ru/insurance/osago — так вы сразу попадете в нужный раздел. Укажите данные о вашем транспортном средстве: номер авто, наличие льгот или лицензии такси. Можно также воспользоваться поиском по параметрам. Нажмите «Продолжить». Выберите страховой полис и укажите персональные данные для оформления документа. Нажмите кнопку «Оплатить» и подтвердите транзакцию.

Квитанция об оплате и сам электронный полис ОСАГО будут отправлены на вашу электронную почту.

Почему Portmone?

Оформляя полис через Portmone, вы можете быть уверены, что пострадавшая сторона получит страховые выплаты в случае ДТП: на платформе представлены предложения надежных страховщиков, которые являются членами МТСБУ. В безопасности персональных и платежных данных сомневаться также не придется: соответствие стандартам сертификата PCI DSS является гарантией защиты от мошеннического использования банковских карт.

Платежная платформа предлагает не только купить автогражданку. На сайте или в мобильном приложении можно оплатить коммунальные счета, перевести деньги с карты на карту, пополнить баланс мобильного, оформить «Зеленую карту» и совершить десятки других операций.

Клиенты получают и другие преимущества. Например, при покупке полиса ОСАГО предусмотрен кешбэк в размере 10%. Бонусные баллы можно использовать для оплаты комиссии при совершении транзакций на Portmone, для покупки тарифного плана «Месяц» или пополнения мобильного счета.

Платежи с помощью Portmone — это не только удобно, но и выгодно. Воспользуйтесь возможностями платформы, чтобы решать рутинные финансовые вопросы без затрат времени и усилий.