Среди украинцев растет спрос на страхование жилья и автомобиля от войны

Украинские компании берутся за страхование во время войны, однако выплат при применении оружия массового поражения – не будет. Сейчас у крупнейших украинских страховщиков достаточно собственного капитала для страхования военных рисков и выплат в сегменте физических лиц.

Об этом рассказал директор по розничному бизнесу страховой компании (СК) ИНГО Николай Матика изданию LIGA.net.

Он прогнозирует дальнейший рост спроса украинцев на страховые продукты.

"Спрос на страхование от войны остается стабильно высоким. Если в январе-феврале 2024 года продажи страхования жилья среди физических лиц с покрытием военных рисков выросли в 2,5 раза, а количество соответствующих запросов – в 3-4 раза, то в марте текущего года мы видим рост даже по отношению к предыдущим месяцам", – подчеркнул Матика.

По его словам, в настоящее время в этом направлении работают 5-6 украинских страховщиков. Они уже предлагают ряд продуктов для страхования квартир, домов, автомобилей, жизни и здоровья, включающий покрытие военных рисков и достаточно гибких в плане ценообразования и страховых сумм.

Но, по мнению эксперта страхового рынка, такой защиты для потребителей все еще не хватает

В частности, в отношении автомобилей сейчас многие компании предоставляют такие услуги в рамках полиса КАСКО. Они компенсируют ущерб от ракетных атак, беспилотников, разрушительных ударных или звуковых волн, пожаров и даже наезда военной техники.

Правда, условия полисов имеют ряд ограничений, в частности по возрасту и стоимости авто. И не только.

Так, страховые компании отдельно отмечают, что выплат не будет в случае применения оружия массового поражения - соответствующие соглашения содержат пункты об исключении для "ядерного, биологического, химического оружия".

Матика отмечает, что в ИНГО количество выплат по военным рискам пока незначительно (1-2% от общего). Однако уже есть случаи выплат за повреждение авто в результате обстрелов в Киеве и области, в Днепре, Херсонской, Одесской, Львовской и Николаевской областях.

Первый банк в Украине запускает услугу страхования имущества бизнеса от военных рисков

Райффайзен Банк в сотрудничестве с компанией профессиональных услуг АОН и украинскими страховыми компаниями ARX, Универсальная и ИНГО представил услугу страхования имущества для бизнес-клиентов.

Новый банковский инструмент позволит украинским предпринимателям застраховать недвижимость, оборудование и товары в обращении от последствий военных действий.

"Благодаря инструменту war risk insurance, украинские компании смогут минимизировать риски реализации инвестиционных проектов, привлечь дополнительное финансирование и уменьшить риски, связанные с потерей или повреждением имущества из-за военных действий", - отмечает банк.

Источник фото: ua.depositphotos.com