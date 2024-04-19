Украинские водители стали меньше страховаться от ДТП за границей "Зеленой картой": с чем это связано

За январь-март 2024 года украинские водители заключили более 341 тысячи договоров международного страхования "Зеленая карта", что на 8,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда количество договоров составляло 374 тысячи. Такую статистику обнародовало Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ).

Отмечается, что одной из причин уменьшения количества заключенных договоров стало изменение условий нахождения транспортных средств с украинской регистрацией в некоторых странах Европы. Это вынудило украинских водителей переоформлять свои авто на локальную регистрацию с использованием услуг иностранных страховых компаний.

Наибольшее количество заключенных договоров международного страхования "Зеленая карта" имеют страховщики ТАC, "Гардиан", "Княжа", "Украинская страховая группа" и "ПЗУ Украина".

В то же время, за первый квартал 2024 года украинские страховые компании аккумулировали по договорам "Зеленая карта" на 2,5% больше страховой премии: 1,23 миллиарда гривен против 1,20 миллиарда гривен за аналогичный период 2023 года. Лидерами по этому показателю были все те же компании. В МТСБУ объясняют такой рост увеличением размеров страховых платежей.

Напомним, с 15 марта в Украине значительно возросла стоимость международного автострахования "Зеленая карта". В частности, страховка на 15 дней для легкового автомобиля выросла на 11,78%, а стоимость годовой – увеличилась на 42,25%. В МТСБУ подчеркнули, что обновление тарифов происходит в целях обеспечения надежной защиты страхователей и учитывает потребность страховых компаний в создании достаточного финансового резерва.

Вместе с тем выросла в первом квартале 2024 года и общая уплаченная сумма страхового возмещения по требованиям от иностранных урегулировщиков по результатам ДТП с участием украинских водителей. За три месяца этого года было уплачено 12,78 млрд евро против 10,79 млрд евро за три месяца 2023 года (рост на 18,6%). Средний размер возмещения увеличился незначительно – на 0,8% до 3215 евро.

Заметим, что за весь 2023 год (46,66 миллиона евро) украинцы за границей уплатили пострадавшим в ДТП в 2,4 раза больше, чем в 2022 году (19,72 миллиона евро). В последнем довоенном 2021 году эта сумма составила всего 13,75 миллиона евро. До этого украинцы-виновники ДТП за границей платили все же несколько больше: в 2020 году – 16,5 миллиона евро, а в 2019-м – 15,42 миллиона. Более подробные данные можно увидеть на инфографике:

В бюро напоминают, что для каждой страны-члена системы "Зеленая карта" установлены собственные лимиты сумм возмещения пострадавшим в ДТП, соответствующие местному законодательству. В большинстве стран эти лимиты достигают миллионов евро, а в некоторых вообще не ограничены.

Как война повлияла на рынок международного страхования "Зеленая карта"

В МТСБУ отмечают, что с начала полномасштабной войны рынок международного страхования "Зеленая карта" стремительно развивается и требует от всех участников быстро адаптироваться к новым условиям. Увеличение количества выезжающих за границу украинских водителей повлекло за собой резкое увеличение количества заключенных договоров международного страхования "Зеленая карта". Причем теперь все чаще водители выбирают долгосрочные или годовые договоры страхования, вместо самых популярных ранее 3-месячных.

Рост срока пребывания украинских водителей за границей повлиял на увеличение случаев дорожных аварий с их участием. Так, по данным МТСБУ, в течение 2023 года было зафиксировано 15 122 дорожно-транспортных происшествия с участием украинских водителей в разных странах мира. Больше всего ДТП произошло в Польше, Германии и Румынии.

Отметим, что "Зеленая карта" - это международный страховой полис автогражданской ответственности, который обеспечивает возмещение ущерба, причиненного жизни, здоровью и/или имуществу третьих лиц в результате ДТП.

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