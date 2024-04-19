Названы самые популярные в Украине подержанные автомобили из США

За I квартал 2004 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек, изготовленных в США. Это составляет 18% от всех впервые зарегистрированных с января по март подержанных автомобилей.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 90%.

Как отмечают в "Укравтопроме", наибольшая доля из этого количества (47%) – машины с бензиновыми двигателями, треть – электромобили.

Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%, остальной сегмент авторынка (6%) охватили дизельные авто.

ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:

1.TESLA Model 3 – 1118 ед.;

2. TESLA Model Y – 796 ед.;

3. VOLKSWAGEN Passat – 635 ед.;

4. FORD Escape – 633 ед.;

5. JEEP Cherokee – 608 ед.

"Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк в I квартале, составляет 6,2 года", - подчеркнули в "Укравтопроме".

Автомобильный секонд-хенд

За прошедший месяц украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с мартом 2023 года регистрация таких авто увеличилась почти в полтора раза.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как сообщают в "Укравтопроме", самые большие показатели по регистрации ввозимых из-за рубежа подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:

Львовская обл. – 6638 ед.;

г.Киев – 4977 ед;

Киевская обл. – 3635 ед.

Винницкая обл. – 3486 ед.;

Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;

На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем из-за рубежа стал VOLKSWAGEN Golf.

В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.