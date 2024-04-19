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Названы самые популярные в Украине подержанные автомобили из США
За I квартал 2004 года в Украине было зарегистрировано 9,9 тыс. подержанных легковушек, изготовленных в США. Это составляет 18% от всех впервые зарегистрированных с января по март подержанных автомобилей.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился на 90%.
Как отмечают в "Укравтопроме", наибольшая доля из этого количества (47%) – машины с бензиновыми двигателями, треть – электромобили.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%, остальной сегмент авторынка (6%) охватили дизельные авто.
ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США:
1.TESLA Model 3 – 1118 ед.;
2. TESLA Model Y – 796 ед.;
3. VOLKSWAGEN Passat – 635 ед.;
4. FORD Escape – 633 ед.;
5. JEEP Cherokee – 608 ед.
"Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнившим украинский автопарк в I квартале, составляет 6,2 года", - подчеркнули в "Укравтопроме".
Автомобильный секонд-хенд
За прошедший месяц украинский автопарк пополнили более 21 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы. По сравнению с мартом 2023 года регистрация таких авто увеличилась почти в полтора раза.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 55,5 тыс. подержанных легковушек, что на 42% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Как сообщают в "Укравтопроме", самые большие показатели по регистрации ввозимых из-за рубежа подержанных легковушек в I квартале продемонстрировали:
- Львовская обл. – 6638 ед.;
- г.Киев – 4977 ед;
- Киевская обл. – 3635 ед.
- Винницкая обл. – 3486 ед.;
- Ивано-Франковская обл. – 3179 ед.;
На этих рынках, кроме столицы, самым популярным автомобилем из-за рубежа стал VOLKSWAGEN Golf.
В Киеве первенство отдали Volkswagen Passat.