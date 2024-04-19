Названо найпопулярніші в Україні вживані авто з США

Впродовж І кварталу 2004 року в Україні було зареєстровано 9,9 тис. вживаних легковиків виготовлених в США. Це становить 18% від всіх вперше зареєстрованих з січня по березень вживаних авто.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що у порівнянні аналогічним періодом 2023 року попит на «американців» з пробігом збільшився на 90%.

Як зауважують в "Укравтопромі", найбільша частка з цієї кількості (47%) - машини з бензиновими двигунами, третина - електромобілі.

Гібридним та авто з ГБО належить по 7%, решту цього сегменту авторинку (6%) охопили дизельні авто.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США:

1.TESLA Model 3 - 1118 од.;

2. TESLA Model Y - 796 од.;

3. VOLKSWAGEN Passat - 635 од.;

4. FORD Escape - 633 од.;

5. JEEP Cherokee - 608 од.

"Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у І кварталі, становить 6,2 року", - підкреслили в "Укравтопромі".

Автомобільний секонд-хенд

Впродовж минулого місяця український автопарк поповнили більше 21 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. У порівнянні з березнем 2023 року реєстрації таких авто збільшились майже у півтора раза.

Всього з початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 55,5 тис. уживаних легковиків, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

Як повідомляють в "Укравтопромі", найбільші показники з реєстрації ввезених з-за кордону вживаних легковиків у І кварталі продемонстрували:

Львівська обл. – 6638 од.;

м.Київ – 4977 од.;

Київська обл. – 3635 од.

Вінницька обл. – 3486 од.;

Івано-Франківська обл. – 3179 од.;

На цих ринках, окрім столиці, найпопулярнішим вживаним автомобілем з-за кордону став VOLKSWAGEN Golf.

У Києві першість віддали VOLKSWAGEN Passat.