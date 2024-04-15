Авто з Китаю: які машини українці обирали у І кварталі

В першому кварталі 2024 року українці придбали приблизно 4,2 тисячі легкових автомобілів з Китаю, що на 75% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

З цієї кількості нових авто було майже 3 тисячі одиниць, що на 114% більше ніж у попередній рік, та близько 1,2 тисячі вживаних автомобілів, що показує зростання на 21%.

Це зумовило збільшення частки нових китайських автомобілів до 18% на ринку нових легковиків та 2% в сегменті вживаних авто, що вперше реєструються в Україні.

Більшість придбаних автомобілів з Китаю (85%) були електромобілі, що підкреслює зростаючий інтерес українців до екологічно чистого транспорту.

Найпопулярніші моделі на ринку

Серед найпопулярніших моделей нових легковиків китайського походження на українському ринку лідирує VOLKSWAGEN iD.4 з продажем 750 одиниць. За ним слідують:

HONDA eNS1 (255 од.),

BYD Song Plus (227 од.),

NISSAN Ariya (189 од.),

GEELY Atlas Pro (164 од.).

У вживаному сегменті перше місце також займає VOLKSWAGEN iD.4 (350 од.), далі йдуть NISSAN Ariya (103 од.), HONDA eNS1 (99 од.), TOYOTA bZ4X (70 од.) та VOLKSWAGEN ID.6 (48 од.).

Додамо, що за підсумками І кварталу 2024 року найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Львівська, та Одеська області.

При цьому, з початку року кияни придбали 6097 нових легкових авто. На Київщині було зареєстровано 1313 нових авто. Натомість мешканці Дніпропетровщини купили 1179 автомобілів. На Львівщині придбали 878 нових авто, а в Одеській області – 860 од.

Ринок авто в Україні

У березні 2024 року в Україні було реалізовано майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

На українському ринку найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 45,5% березневих продажів нових авто, що на 3,5 % менше ніж торік. Натомість частка гібридів зменшилась з 18% до 13,5%

У березні 2024 року компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.

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